Isparta'da 113 yıl önce bulunmuştu. Tapınağın gizem çözüldü

Tanrıça Hekate'nin Yunan didaktik şiirinin babası olarak bilinen Hesiodos'un “Theogonia” adlı şiirinde bahsettiği 'Anadolu Karya' kökenli bir tanrıça olduğunu anlatan Prof. Dr. Özhanlı, “Yere, göğe ve denize hakim olan triformis olarak, yani 3 bedenli ve 3 başlı olarak betimleniyor. Yüksek bir polosu var ve bu başlığın üzerinde hilal betimlemesi söz konusu. Men ile bağlantılı olarak hem ayı temsil ediyor hem ayın karanlık yüzünü temsil ediyor” dedi.

“Yani ölümü ve öbür dünyayı temsil ediyor” diyen Özhanlı, "O bakımdan oldukça önemli. Men Kutsal Alanı'nda Hekate'nin olması daha mantıklı. Zira Ay Tanrısı'nın Demeter ile bir bağlantısı yok. Kesinlikle burası Anadolu'nun en eski tanrıçalarından birinin tapınağı" şeklinde konuştu.