Isparta'da 1500 yıllık sır perdesi aralandı. Anadolu'da çok nadir görülüyor

Atölyede yalnızca demir üretimine değil, farklı üretim faaliyetlerine ilişkin izlere de rastladıklarını belirten Kortholt, demir üretim ocağı, örs, odun kömürü deposu ve demir soğutma havuzunun gün yüzüne çıkarıldığını ifade etti.

kazılarda ayrıca yarı mamul at nalları, çiviler, bıçaklar ve kalın demir parçalarının bulunduğunu belirten Kortholt, “Aslında bütün bir demirci atölyesinde olması gereken mimari düzeni ve mekansal organizasyonu burada tespit etmiş olduk. Anadolu'da bu kadar iyi korunmuş örneklerin sayısı oldukça az. Bu nedenle bulduğumuz atölye büyük önem taşıyor” dedi.

“Seleukeia Sidera'nın yalnızca 330 hektarlık kent merkezinden ibaret olmadığını gördük” diyen Kortholt, “Kent Çünür, Sav ve Harmanören'i kapsayan geniş bir yerleşim alanına sahip. İki göl ve Akçay Nehri'nin sağladığı imkanlarla tarım, hayvancılık ve sanayinin geliştiğini tespit ettik. Bulgularımız Seleukeia Sidera'nın güçlü sanayi mahalleleri ve üretim kapasitesiyle dönemin önemli ekonomik merkezlerinden biri olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.