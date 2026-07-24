Isparta'da 1500 yıllık sır perdesi aralandı. Anadolu'da çok nadir görülüyor
24.07.2026 13:58
Seleukeia Sidera Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında demirci atölyesi ortaya çıkarıldı. Bu durum antik kentin dönemin ekonomik merkezlerinden biri olduğunu gösterdi.
Isparta'daki Seleukeia Sidera Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarında, milattan sonra (MS) 5'inci yüzyıla tarihlenen yaklaşık 1500 yıllık demirci atölyesi ortaya çıkarıldı.
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) adına, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yürütülen kazılarda; demir üretim ocağı, örs, odun kömürü deposu, demir soğutma havuzu ile çok sayıda demir işçiliğine ilişkin buluntu tespit edildi.
Ticari yaşamın sürdüğü antik çarşı alanında önemli bulgulara ulaşıldığını belirten Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Vural Oğuzlar, "Kazı ekibi çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Çalışmalar çok hızlı ilerliyor ve bulgulara kısa sürede ulaşıyoruz" dedi.
SDÜ Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Seleukeia Sidera Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt da yüzey araştırmalarında elde edilen demir üretim atıkları ve jeofizik çalışmaların ardından MS 5'inci yüzyıla ait demirci atölyesine ulaştıklarını dile getirdi.
"BULDUĞUMUZ ATÖLYE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"
Atölyede yalnızca demir üretimine değil, farklı üretim faaliyetlerine ilişkin izlere de rastladıklarını belirten Kortholt, demir üretim ocağı, örs, odun kömürü deposu ve demir soğutma havuzunun gün yüzüne çıkarıldığını ifade etti.
kazılarda ayrıca yarı mamul at nalları, çiviler, bıçaklar ve kalın demir parçalarının bulunduğunu belirten Kortholt, “Aslında bütün bir demirci atölyesinde olması gereken mimari düzeni ve mekansal organizasyonu burada tespit etmiş olduk. Anadolu'da bu kadar iyi korunmuş örneklerin sayısı oldukça az. Bu nedenle bulduğumuz atölye büyük önem taşıyor” dedi.
“Seleukeia Sidera'nın yalnızca 330 hektarlık kent merkezinden ibaret olmadığını gördük” diyen Kortholt, “Kent Çünür, Sav ve Harmanören'i kapsayan geniş bir yerleşim alanına sahip. İki göl ve Akçay Nehri'nin sağladığı imkanlarla tarım, hayvancılık ve sanayinin geliştiğini tespit ettik. Bulgularımız Seleukeia Sidera'nın güçlü sanayi mahalleleri ve üretim kapasitesiyle dönemin önemli ekonomik merkezlerinden biri olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.