Meslek hayatını eğitimle geçiren Civan, okuma yazma öğrenme fırsatı bulamayan kadınların talebi üzerine açılan kursta, farklı yaş gruplarındaki öğrencileriyle buluşuyor.

Çocukluk ve gençlik dönemlerinde eğitim imkanı bulamayan kadınlar, okul sıralarına oturarak harfleri tanımayı, kalem tutmayı, okumayı ve yazmayı öğreniyor.

Öğretmen Hatice Civan, öğretmenliğe her gün ilk günkü heyecanla başladığını, ileri yaştaki kadınlara eğitim verme teklifini aldığında annesini hatırladığını ve bu nedenle teklifi kabul ettiğini söyledi.

Öğretmenliğin yalnızca ders anlatmaktan ibaret olmadığını ifade eden Civan, "Bu meslek bir sevda, bir aşk işi. Sadece derse girip çıkmakla yapılacak bir şey değil. Bu hanımefendilerin böyle bir talepte bulunduğunu öğrendiğim gün aklıma kendi annem geldi. Onları annemin yerine koyduğum için düşünmeden kabul ettim." dedi.