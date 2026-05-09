Isparta'da adeta bir açık hava müzesi: Uluborlu

Bakır, ilçenin Anadolu Selçuklu Devleti döneminde şehzadelerin eğitim merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekerek “Sultan Hamamı olarak bilinen yapı, Sultan 2. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılmış ve özgün mimarisini koruyan nadir Selçuklu eserlerinden biri” dedi.

Abdullah Bakır, sözlerine “Ayrıca 'Kargı Medresesi' olarak adlandırılan yapının, Osmanlı Padişahı 1. Bayezid'ın eğitim aldığı medreseler arasında olduğu bilinmektedir. İlçede Hamitoğulları Beyliği'ne ait türbeler ve halk arasında Yunus Emre'ye ait olduğu öne sürülen bir türbe de yer almaktadır” diye devam etti.

Tarihi yapıların bir kısmının restorasyon beklediğine işaret eden Bakır, bu eserlerin turizme tam anlamıyla kazandırılmasının bölge ekonomisine ve kültür turizmine büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.