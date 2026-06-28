İstanbul'da 5 bin kişi aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen rekor denemesi öncesi Guinness Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı kuralları açıkladı.

"Horon bizumdur" sloganıyla çeşitli illerden gelen folklorcular, horon halkası oluşturdu.

Rekor denemesi öncesi katılımcılara hitap eden İstanbul Valisi Davut Gül, "Horon da bizim, halay da bizim ve bu topraklarda bize ait olan her şeyi sahiplenmemiz, bunu gelecek kuşaklara aktarmamız da hepimizin en önemli borcu." dedi.