İstanbul'da Kanye West izdihamı. Hayranları saatler kala kuyruğa girdi

Organizasyonu gerçekleştiren şirketin kurucusu Erdem Karahan, bu konserin daha önce 50-60 bin kişilik stadyumlarda hayranlarıyla buluşan Kanye West'in şu ana kadar yaptığı en büyük konser olacağına dikkat çekti ve "100 bin kişi kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kendi rekorunu kıracak. Belki de dünya rekoru kırılır. Yurt dışından 40 bin bilet satılmasını bekliyoruz. Bu da Türkiye’ye çok büyük bir ekonomik katkı sağlayacak. Ülkemize 50-100 milyon dolar arasında yan gelir bekleniyor" dedi.