İstanbul'da Kanye West izdihamı. Hayranları saatler kala kuyruğa girdi
30.05.2026 20:20
Son Güncelleme: 30.05.2026 21:37
Dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West’in Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda vereceği konser öncesinde uzun kuyruk oluştu. Binlerce hayranı, kapıların açılmasına saatler kala heyecanla beklemeye başladı.
24 Grammy ödüllü ABD'li rap sanatçısı ve prodüktör Kanye West'in Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda vereceği konser saat 21.00'de başladı.
Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce kişinin katılması beklenen konser öncesinde, stadyum girişlerinde yoğunluk yaşanmaması için kapıların saat 15.00 itibarıyla kademeli olarak açılmaya başlandı.
120 bin kişinin katılımıyla rekor kırması beklenen organizasyonun başlamasına saatler kala Atatürk Olimpiyat Stadyumu çevresinde uzun kuyruklar oluştu.
METRODA İZDİHAM YAŞANDI
Konser saatinin yaklaşmasıyla birlikte Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na gitmek isteyen binlerce kişi metro istasyonlarına akın etti. Özellikle M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nda izdiham yaşandı.
İstasyonda peronlar ve koridorlar kısa sürede dolarken, yolcular ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Aktarma noktalarında oluşan kalabalık nedeniyle bazı bölgelerde uzun kuyruklar meydana geldi.
Stadyuma yönelen çıkışlarda yürüyen merdivenler ve merdiven boşlukları tamamen dolarken, güvenlik görevlileri ve metro personeli yolcu akışını kontrollü şekilde sağlamaya çalışıyor.
Yetkililer, konser çıkışında da benzer yoğunlukların yaşanabileceğini belirtiyor.
Before party ve after party etkinliklerinin yer aldığı konserde, ayrıca DJ, lazer, ışık şovları ve çeşitli performanslar düzenlenecek.
Sabaha kadar devam edecek programda Yener Çevik, Mavi, Sena Şener, Pera ve Motive gibi isimler de sahne alacak.
"KENDİ REKORUNU KIRACAK"
Organizasyonu gerçekleştiren şirketin kurucusu Erdem Karahan, bu konserin daha önce 50-60 bin kişilik stadyumlarda hayranlarıyla buluşan Kanye West'in şu ana kadar yaptığı en büyük konser olacağına dikkat çekti ve "100 bin kişi kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kendi rekorunu kıracak. Belki de dünya rekoru kırılır. Yurt dışından 40 bin bilet satılmasını bekliyoruz. Bu da Türkiye’ye çok büyük bir ekonomik katkı sağlayacak. Ülkemize 50-100 milyon dolar arasında yan gelir bekleniyor" dedi.
150 MİLYON TL DEĞERİNDE SAHNE
Dev organizasyonda en az 150 milyon TL değerinde sahne, ışık ve teknik ekipman kullanılacak.
Amerika'daki SoFi Stadium’da kullanılan küre sahne sisteminin de İstanbul’a getirileceği belirtilirken, 40 tır ekipman ve yüzlerce kişilik ekiple sahne 10 gün içinde kuruldu. Konserde 360 derece ses sistemi, lazer ve dron şovları yer alacak. Taylor Swift konserlerinde kullanılan 100 bin ışıklı bilekliğin de dağıtılması planlanıyor.