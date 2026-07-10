İstanbul'da Konstantinos Argiros rüzgarı. Sıla ile düeti geceye damga vurdu
10.07.2026 09:16
Son Güncelleme: 10.07.2026 09:36
Yunan sanatçı Konstantinos Argiros, İstanbul'da konser verdi. Harbiye Açıkhava'da gerçekleşen konsere birçok ünlü isim katılırken, Argiros ile Sıla'nın düeti gündem oldu.
"Ela Pio Konta", "Ti Na To Kano", "Ksimeromata", "Athina Mou" ve "Pagos" şarkılarıyla tanınan Konstantinos Argiros, 9 Temmuz Perşembe akşamı İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.
Yoğun ilgi gören konsere binlerce kişi akın ederken; Semiramis Pekkan, Gözde Kansu, Sıla Gençoğlu, Damla Colbay gibi ünlü isimler de akın etti.
"KEŞKE İÇERİDEKİ HERKESE TEK TEK TEŞEKKÜR EDEBİLSEM"
Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Argiros, geçen yıl Harbiye'de verdiği konserin ardından yeniden İstanbul'da sahne almayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
İki gün üst üste kapalı gişe konser vermenin kendisi için tarif edilemez bir duygu olduğunu dile getiren Argiros, "Geçen sene burada yaşadığımız büyülü atmosferin ardından tekrar gelmeyi iple çekiyordum. Keşke içerideki herkese tek tek teşekkür etme imkanım olsaydı" ifadelerini kullandı.
Sahnede her zaman içinden geldiği gibi, tüm ruhu ve kalbiyle şarkı söylediğini belirten Argiros, "Bana gösterilen yoğun sevgi için tüm sevenlerime teşekkür ediyorum" dedi.
Sıla Geçnoğlu ile düeti “Ax Kardia Mou/Yanımda Uyu” şarkısıyla ilgili de konuşan ünlü isim, Sıla'yı uzun yıllardır tanıdığını söyledi ve ekledi:
2016 veya 2017'de verdiğim bir konsere gelmişti. Sesini çok beğendiğim ve takdir ettiğim bir sanatçı. Uzun zamandır birlikte bir proje yapmayı konuşuyorduk. Zamanı şimdiymiş. Ax Kardia Mou şarkısını çok beğendi ve birlikte hayata geçirdik. Otantik görüntülerden oluşan bir klip de geliyor."
BEYAZ MENDİLLER DAĞITILDI
Sahneye "Merhaba Türkiye!" sözleriyle çıkan Argiros, "Iliovasilema", "Tha 'Mai Edo" ve "Ximeromata"nın da aralarında bulunduğu eserlerini seslendirdi.
Beyaz mendillerin dağıtıldığı gecede ünlü sanatçı, hareketli şarkılarıyla sevenlerine mendillerle halay çektirdi.
Konserin sürpriz konuğu ise Sıla Gençoğlu oldu. İkili, "Ax Kardia Mou/Yanımda Uyu" adlı ortak çalışmalarını ilk defa birlikte sahnede seslendirdi. Sıla ve Argiros'un düeti, konserin en çok konuşulan anlarında biri oldu.
Konstantinos Argiros bu akşam da Harbiye Açıkhava'da hayranlarıyla buluşacak.