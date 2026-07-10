İstanbul'da Konstantinos Argiros rüzgarı. Sıla ile düeti geceye damga vurdu

Sahnede her zaman içinden geldiği gibi, tüm ruhu ve kalbiyle şarkı söylediğini belirten Argiros, "Bana gösterilen yoğun sevgi için tüm sevenlerime teşekkür ediyorum" dedi.

Sıla Geçnoğlu ile düeti “Ax Kardia Mou/Yanımda Uyu” şarkısıyla ilgili de konuşan ünlü isim, Sıla'yı uzun yıllardır tanıdığını söyledi ve ekledi:

2016 veya 2017'de verdiğim bir konsere gelmişti. Sesini çok beğendiğim ve takdir ettiğim bir sanatçı. Uzun zamandır birlikte bir proje yapmayı konuşuyorduk. Zamanı şimdiymiş. Ax Kardia Mou şarkısını çok beğendi ve birlikte hayata geçirdik. Otantik görüntülerden oluşan bir klip de geliyor."