İstanbul'da Kültür Yolu heyecanı. "Yok yok diyeceğimiz bir festival"
26.09.2026 12:46
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 400’den fazla etkinliğe ev sahipliği yapan ve 4 Ekim'e kadar sürecek İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin açılışını yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin açılışını yaptı. Programda konuşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, festivalin bu yılki programını anlattı, kültürel mirasın yaşatılması ve yerel sanat üretiminin desteklenmesine yönelik mesajlar verdi.
Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni süresi, kapsamı, çeşitliliği ve ziyaretçi sayısıyla dünyanın en büyük festivali olarak nitelendiren Ersoy, festivalin doğduğu İstanbul’da altıncı kez ziyaretçilere kapılarını açtıklarını söyledi.
Ersoy, her yıl bir öncekini aşan, daha zengin ve daha kapsamlı bir programı sanatseverlerle buluşturduklarını belirtti.
Festival kapsamında 23 farklı mekân ve 50’den fazla noktada etkinlikler düzenlendiğini belirten Ersoy, 40 konser ile 15 sergi ve yerleştirme etkinliğinin sanatseverlerle buluşacağını bildirdi.
Ana sahnede Özcan Deniz, Oğuzhan Koç, Murat Boz, Kıraç, Simge, Poizi, Bengü, Ceza ve Bayhan konserlerinin yer alacağını açıklayan Ersoy; dinleti, söyleşi, modern dans gösterileri, müzikal ve tiyatro temsillerinin yanı sıra çocuklara özel sanat etkinlikleri ile yetişkinlere ve çocuklara yönelik atölyelerin de programda bulunduğunu aktardı.
Ersoy, "Sözün özü 400’den fazla etkinlikle bir kez daha yok yok diyeceğimiz bir festival başladı" ifadelerini kullandı.
DÜNYA SAHNELERİNDEN İSTANBUL’A
Festivalin uluslararası programında Royal Filarmoni ve Ulusal Arap Orkestrası konserleri yer alacak. Rus bale sanatının köklü temsilcilerinden Stanislavski ve Nemiroviç-Dançenko Bale Topluluğu da ilk kez Türkiye’de sanatseverlerle buluşacak.
Piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı’nın yeni projesi “Beyond Walls” ile Yann Arthus-Bertrand’ın elli yılı aşan üretiminden bir seçki sunan “Bir Bakışın Mirası Legacy” sergisi de festival programında yer alıyor.
Açılış vesilesiyle Atatürk Kültür Merkezi’nde üç sergiyi gezdiğini belirten Ersoy, birbirinden değerli çalışmaların ziyaretçileri beklediğini söylerken; festivalin gastronomi programı için 200’den fazla lezzet noktası belirlendiğini açıkladı.
İstanbul’un hem Türk hem de dünya mutfağının eşsiz lezzetlerinin tadılabileceği bir destinasyon olarak seyahat tercihlerinde öne çıktığını ifade eden Ersoy, festival için şefler, akademisyenler ve içerik üreticilerinin rehberliğinde deneyimlenebilecek beş rota hazırlandığını söyledi.
"Beyoğlu–Galata–Karaköy", "Tarihi Yarımada–Fatih", "Beşiktaş–İstinye Boğaz hattı", "Kanlıca–Beykoz–Şile" ve “Kadıköy–Moda” rotalarını paylaşan Ersoy, "Rahatlıkla söyleyebilirim ki İstanbul’un tadı herkesin damağında kalacak" dedi.
FİLİSTİN İÇİN SESİNİ YÜKSELTEN SANATÇILARA BAKAN ERSOY'DAN DESTEK
Filistin’de yaşananlara karşı sesini yükselten sanatçılara yönelik baskılara da değinen Ersoy, insanlık adına söz alan sanatçıların hedef gösterilmesine tepki gösterdi. Sanatçıların Filistin halkının yaşadığı acıları dünya kamuoyuna duyurmak için ortaya koyduğu çabanın önemine dikkat çekti.
Filistin için sesini yükselten sanatçıların vicdani bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Ersoy, baskılara rağmen bu duruşu sürdüren isimlere desteğini ifade etti. Ersoy, söz konusu sanatçılara hitaben, "Tarih onurlu duruşunuzu kaydetmiştir" dedi.
Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin uluslararası sanata açılan güçlü bir kapı olduğunu vurgulayan Ersoy, festivalin özünde Türkiye’nin kültürel değerlerini, geleneklerini, sanatçılarını ve yerel sanat üretimini koruma, yaşatma ve destekleme iradesi bulunduğunu söyledi.
Ersoy, festival aracılığıyla geleneksel el ve sahne sanatlarından müziğe, mutfaktan tarihe kadar millî mirasın farklı unsurlarını görünür kıldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu mirası yaşatan Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatçılarımıza, yaşayan insan hazinelerimize sahneyi teslim ediyoruz. Onların ustalığını, bu sanatları öğrenmek isteyen gönüllerle buluşturuyoruz. Bunu, festivalimize dahil ettiğimiz her şehrimizde yapmaya devam edeceğiz."
ALTI ŞEHİR DAHA KÜLTÜR YOLU’NA KATILIYOR
Bütün İstanbulluları festivale davet eden Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin gelecek yılki kapsamına ilişkin de bilgi verdi. Bu yıl 26 şehrin ev sahipliği yaptığı festivale 2027’de Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ’ın da ekleneceğini açıklayan Ersoy, böylece festivalin ulaştığı şehir sayısının 32’ye çıkacağını belirtti.