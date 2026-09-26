İstanbul'da Kültür Yolu heyecanı. "Yok yok diyeceğimiz bir festival"

Açılış vesilesiyle Atatürk Kültür Merkezi’nde üç sergiyi gezdiğini belirten Ersoy, birbirinden değerli çalışmaların ziyaretçileri beklediğini söylerken; festivalin gastronomi programı için 200’den fazla lezzet noktası belirlendiğini açıkladı.

İstanbul’un hem Türk hem de dünya mutfağının eşsiz lezzetlerinin tadılabileceği bir destinasyon olarak seyahat tercihlerinde öne çıktığını ifade eden Ersoy, festival için şefler, akademisyenler ve içerik üreticilerinin rehberliğinde deneyimlenebilecek beş rota hazırlandığını söyledi.

"Beyoğlu–Galata–Karaköy", "Tarihi Yarımada–Fatih", "Beşiktaş–İstinye Boğaz hattı", "Kanlıca–Beykoz–Şile" ve “Kadıköy–Moda” rotalarını paylaşan Ersoy, "Rahatlıkla söyleyebilirim ki İstanbul’un tadı herkesin damağında kalacak" dedi.

FİLİSTİN İÇİN SESİNİ YÜKSELTEN SANATÇILARA BAKAN ERSOY'DAN DESTEK

Filistin’de yaşananlara karşı sesini yükselten sanatçılara yönelik baskılara da değinen Ersoy, insanlık adına söz alan sanatçıların hedef gösterilmesine tepki gösterdi. Sanatçıların Filistin halkının yaşadığı acıları dünya kamuoyuna duyurmak için ortaya koyduğu çabanın önemine dikkat çekti.

Filistin için sesini yükselten sanatçıların vicdani bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Ersoy, baskılara rağmen bu duruşu sürdüren isimlere desteğini ifade etti. Ersoy, söz konusu sanatçılara hitaben, "Tarih onurlu duruşunuzu kaydetmiştir" dedi.