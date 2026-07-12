İstanbul'da Latin rüzgarı. Ricky Martin 15 yıl aradan sonra konser verdi
12.07.2026 09:36
Latin pop müziğinin dünyaca ünlü yıldızı Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da sahne aldı. KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilen konsere ilgi büyüktü. (Haber: Suat Kavukoğlu)
Yerinde hiç durmayan, enerjisiyle binlerce müzikseveri büyüleyen bir Latin star...
Türkiye'de ilk günden bugüne çok sevilen Ricky Martin 15 yıl aradan sonra konser verdi.
Konser öncesi birçok ünlü isim onu izlemek için KüçükÇiftlik Park'a geldi.
Ricky Martin'in çocukluk aşkı olduğunu söyleyen oyuncu Hazal Kaya, “8 yaşından sonra ilk defa izleyeceğim. Bütün albümlerini ezbere biliyorum.” dedi.
Bir diğer ünlü isim de Feyyaz Şerifoğlu oldu. Oyuncu, “Çocukluğumda enerjisini çok sevdiğim sanatçılardandı. Buraya kadar gelmişken canlı izlemek istedim." diyerek Ricky Martin'in büyük saygı duyulması gereken isimlerden olduğunu söyledi.
Ebru Şallı da dün akşam Küçükçiftlik Park'taydı. Şallı, “Onun şarkılarıyla defile yapıyorduk. Çok eğleneceğiz.” diye konuştu.
Ricky Martin öncesi sahnede Edis vardı. Edis enerjik performansıyla gecenin ilk ateşini yaktı. Ricky Martin sahneye çıktığında coşku ikiye katlandı. O şarkılarını söylerken binlerce müziksever unutulmaz bir yaz akşamına tanıklık etti.
30 yıla uzanan kariyeri boyunca milyonlarca albüm satan Ricky Martin enerjisi, dans şovları ve güçlü sahne performansıyla izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.
Sanatçı, konser boyunca "Livin' la Vida Loca", "She Bangs", "María", "La Copa de la Vida" ve "Vente Pa' Ca" gibi en sevilen şarkılarını İstanbullu hayranlarıyla birlikte seslendirdi.