İstanbul'da Latin rüzgarı. Ricky Martin 15 yıl aradan sonra konser verdi

Ricky Martin'in çocukluk aşkı olduğunu söyleyen oyuncu Hazal Kaya, “8 yaşından sonra ilk defa izleyeceğim. Bütün albümlerini ezbere biliyorum.” dedi.

Bir diğer ünlü isim de Feyyaz Şerifoğlu oldu. Oyuncu, “Çocukluğumda enerjisini çok sevdiğim sanatçılardandı. Buraya kadar gelmişken canlı izlemek istedim." diyerek Ricky Martin'in büyük saygı duyulması gereken isimlerden olduğunu söyledi.

Ebru Şallı da dün akşam Küçükçiftlik Park'taydı. Şallı, “Onun şarkılarıyla defile yapıyorduk. Çok eğleneceğiz.” diye konuştu.