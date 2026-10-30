İşverenlerin seçtiği üniversiteler açıklandı. Türkiye'den 6 okul dünyanın en iyileri arasında

YÖK Başkanı Erol Özvar, “Dünyanın önde gelen işverenlerinin değerlendirmeleriyle hazırlanan sıralamada Türkiye'den 6 üniversitemizin yer alması mezunlarımızın sahip oldukları bilgi, beceri ve yetkinliklerle küresel ölçekte rekabet edebildiklerini gösteriyor” dedi.

Listede 2026’da 4 üniversitenin yer aldığını 2027'de ise bu sayının 6'ya yükseldiğini ve bunun tesadüf olmadığını belirten Özvar, “Küresel ölçekte rekabet edebilen, dünyanın önde gelen işverenleri tarafından tercih edilen mezunlar yetiştiren üniversitelerimizle gurur duyuyoruz. Hedefimiz, üniversitelerimizin dünyadaki tanınırlığını artırmanın yanında, mezunları dünyanın her yerinde aranan üniversitelerimizin sayısını da çoğaltmaktır” ifadelerini kullandı.

Gençlerin uluslararası iş dünyasında rekabet edebilen, teknolojiyi üreten, yenilik geliştiren bireyler olarak yetişmesi için yükseköğretim sistemini sürekli güçlendirdiklerini söyleyen Erol Özvar, şöyle dedi:

“Türkiye'nin yükseköğretimde yükselen gücünü, mezunlarımızın küresel iş dünyasındaki başarısıyla daha da ileri taşımakta kararlıyız.”