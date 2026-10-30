İşverenlerin seçtiği üniversiteler açıklandı. Türkiye'den 6 okul dünyanın en iyileri arasında
30.10.2026 14:45
Son Güncelleme: 30.10.2026 14:46
Dünya genelindeki işverenlerin değerlendirmeleriyle hazırlanan Küresel Üniversite İstihdam Edilebilirlik Sıralaması sonuçları açıklandı. Türkiye'den listeye gören üniversite sayısı 4'ten 6'ya çıktı.
Üniversitelerin genel itibarları üzerine değil, mezunlarının istihdam edilebilirliğine ilişkin işveren değerlendirmelerine göre sıralandığı araştırmanın sonuçları açıklandı.
Küresel Üniversite İstihdam Edilebilirlik Sıralaması 2027 sonuçlarına göre; Türkiye'den listeye giren üniversite sayısı bu yıl 6'ya yükseldi.
BİLKENT VE BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DE LİSTEDE
çıklanan sonuçlara göre Koç Üniversitesi, geçen yıl yer aldığı 209’uncu sıradan 208’inci sıraya yükselerek Türkiye'den en üst sırada yer alan üniversite oldu.
Sabancı Üniversitesi 212'nci sıradan 211'inci sıraya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ise 224'üncü sıradan 223'üncü sıraya yükseldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) de 255’inci sırada yer aldı.
Bu yıl Bilkent Üniversitesi 275'inci, Boğaziçi Üniversitesi ise 277'nci sıradan listeye dahil oldu.
"MEZUNLARIMIZIN KÜRESEL İŞ DÜNYASINDA KARŞILIK BULMASI GURUR VERİCİ"
YÖK Başkanı Erol Özvar, “Dünyanın önde gelen işverenlerinin değerlendirmeleriyle hazırlanan sıralamada Türkiye'den 6 üniversitemizin yer alması mezunlarımızın sahip oldukları bilgi, beceri ve yetkinliklerle küresel ölçekte rekabet edebildiklerini gösteriyor” dedi.
Listede 2026’da 4 üniversitenin yer aldığını 2027'de ise bu sayının 6'ya yükseldiğini ve bunun tesadüf olmadığını belirten Özvar, “Küresel ölçekte rekabet edebilen, dünyanın önde gelen işverenleri tarafından tercih edilen mezunlar yetiştiren üniversitelerimizle gurur duyuyoruz. Hedefimiz, üniversitelerimizin dünyadaki tanınırlığını artırmanın yanında, mezunları dünyanın her yerinde aranan üniversitelerimizin sayısını da çoğaltmaktır” ifadelerini kullandı.
Gençlerin uluslararası iş dünyasında rekabet edebilen, teknolojiyi üreten, yenilik geliştiren bireyler olarak yetişmesi için yükseköğretim sistemini sürekli güçlendirdiklerini söyleyen Erol Özvar, şöyle dedi:
“Türkiye'nin yükseköğretimde yükselen gücünü, mezunlarımızın küresel iş dünyasındaki başarısıyla daha da ileri taşımakta kararlıyız.”
KÜRESEL SIRALAMADA İLK 5'TE YER ALAN ÜNİVERSİTE
Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan küresel sıralamada ise Massachusetts Institute of Technology (MIT) 1'inci, Stanford Üniversitesi 2'nci, Oxford Üniversitesi ise 3'üncü sırada yer aldı. Cambridge Üniversitesi 4'üncü, Harvard Üniversitesi 5'inci oldu.
Öte yandan GEURS 2027 araştırması, 40 ülkeden 15 bin 665 nitelikli katılımcının görüşlerine dayanıyor. 11 dilde yürütülen araştırmada her katılımcı, mezunlarının istihdam edilebilirliği açısından güçlü gördüğü en fazla 15 yükseköğretim kurumuna oy verebildi.
Araştırmanın katılımcıları, genç mezunları işe alma veya onlarla doğrudan çalışma deneyimine sahip yöneticiler arasından seçildi.