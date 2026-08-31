2 bin yıldır akan suyun kaynağı araştırılıyor. Smyrna Antik Kenti'nde yeni keşifler

Kazı çalışmalarında Roma döneminden kalma ve yaklaşık 2 bin yıldır su akmaya devam ettiği belirtilen antik su kanalının bir bölümü de takip edildi.

Smyrna'nın su ihtiyacının Roma döneminde pınarlarla bağlantılı kanallar aracılığıyla karşılandığını belirten Ersoy, yaklaşık 150 metrelik bölümü takip edilen kanalın kaynağının henüz tespit edilemediğini vurguladı.

Agora'nın güneyinde bulunan Namazgah Hamamı ve Kurşunlu Cami çevresinde bir pınar olabileceğini aktaran Ersoy, suyun yaklaşık 150 metrelik bir güzergahın ardından Smyrna Agorası'na ulaştığını belirtti.