İzmir'de Kültür Yolu heyecanı. 9 günlük festival başladı

“Bu seneki Kültür Yolu Festivallerimizin ana temalarından bir tanesi festivali gerçekleştirdiğimiz şehirlerdeki gastronominin tanıtımıydı" diyen Yazgı, “Çünkü çıkış noktamız şuydu: Marka şehirleri üretmek ve tanıtmak. İzmir'in turizmini tanıtmak için yoğun bir çaba harcıyoruz. Çünkü hem kültürel hem arkeolojik hem de kültür varlığı zenginliği anlamında çok özel bir şehir” ifadelerini kullandı.

İzmir'in gastronomi anlamında eşşiz bir şehir olduğunu belirten Yazgı, “Ege mutfağının tüm özelliklerini burada bulabiliyoruz. Boyozumuz, zeytinyağlılarımız, mezelerimiz var. Her şeyiyle çok özel bir şehir ve bunu tüm Türkiye'ye, dünyaya da tanıtmak istiyoruz. 110 lezzet noktası oluşturduk ve bu noktalarda Kültür Yolu Festivali'ndeki ziyaretçilerimizi çok güzel anılarla birlikte, çok güzel tatlarla da uğurlamak istiyoruz" dedi.