İzmir'in meşhur lezzetine Erzurum'dan rakip. İçinden çikolata değil, pekmez akıyor
04.11.2026 10:25
İzmir'in ince hamuru ve akışkan çikolatasıyla meşhur tatlısı "İzmir bombası"na, Dadaşlar diyarından rakip geldi. Erzurumlu baklava ustası, yepyeni bir yöresel tatlı üretti.
İncecik bir hamur içerisine akışkan kakaolu fındık kreması doldurularak hazırlanan İzmir bombasına Erzurum'dan rakip çıktı.
İzmir'in meşhur tatlısından ilham ilham alınarak geliştirilen yeni lezzette, kakaolu fındık kreması yerine tamamen doğal yerel ürünler kullanıldı.
Erzurum'un ünlü Karnavas dut pekmezi ve kaliteli yerli ceviz içiyle doldurulan incecik hamur topları, fırından çıktığı anda damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.
Özellikle kış aylarında dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da, bu tatlının yüksek besin değeriyle tam bir "enerji deposu" olması hedefleniyor.
Erzurum bombasını keşfeden ve üreten Selami Atiş, özellikle soğuğu ile bilinen Erzurum'da kış aylarında insanlara enerji verecek olan tatlının şimdiden sıkça sorulduğunu ifade etti. Yerel ürün ve tatların senteziyle üretilen fırından yeni çıkmış akışkan pekmezli Erzurum bombası, hem hafifliği hem de doğallığı ile tatlı severlerden tam not aldı.
ERZURUM'UN COĞRAFİ İŞARETLİ DUT PEKMEZİ VE YERLİ ÇITIR CEVİZ BİR ARADA
Yeni ürünü keşfeden ve işletmesinde üretmeye başlayan Atiş, Erzurum'un zengin gastronomi mirasına modern bir dokunuş eklemek istediklerini belirterek, “İzmir'in çikolatalı bombası varsa, Erzurum'un da neden kendine has bir bombası olmasın dedik. Ancak biz yapay tatlandırıcılar veya çikolata yerine, kendi topraklarımızın lezzeti olan dut pekmezini ve çıtır yerli cevizlerimizi bir araya getirdik” dedi.
"BU SOĞUK GÜNLERDE İNSANLARA ŞİFA OLACAK"
Erzurum'un kış aylarında oldukça sert ve soğuk bir iklime sahip olduğunu söyleyen usta, "Bu soğuk günlerde insanlara hem şifa olacak hem de yüksek enerji verecek doğal bir tatlı arayışındaydık. Geleneksel ürünlerimizi modern bir sunumla birleştirince ortaya atom gibi, adeta bomba gibi bir lezzet çıktı. Şimdiden tadan misafirlerimiz sıklıkla sormaya ve sipariş vermeye başladı" ifadelerini kullandı.