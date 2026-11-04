İzmir'in meşhur lezzetine Erzurum'dan rakip. İçinden çikolata değil, pekmez akıyor

Yeni ürünü keşfeden ve işletmesinde üretmeye başlayan Atiş, Erzurum'un zengin gastronomi mirasına modern bir dokunuş eklemek istediklerini belirterek, “İzmir'in çikolatalı bombası varsa, Erzurum'un da neden kendine has bir bombası olmasın dedik. Ancak biz yapay tatlandırıcılar veya çikolata yerine, kendi topraklarımızın lezzeti olan dut pekmezini ve çıtır yerli cevizlerimizi bir araya getirdik” dedi.