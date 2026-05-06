Jacob Elordi ayrılmak zorunda kalmıştı. Cannes Film Festivali'nin jürisi belli oldu
06.05.2026 09:22
NTV - Haber Merkezi
12 Mayıs 2026'da sinemaseverleri karşılamaya hazırlanan Cannes Film Festivali'nin jürisi belli oldu.
Güney Koreli usta yönetmen Park Chan-wook’un başkanlık edeceği jürinin en dikkat çeken üyesi, 2024'te "The Subtance" filmiyle dikkatleri üzerine çeken Demi Moore oldu.
Ekibin bir diğer kadın üyesi, Nomadland ile Oscar kazanan, 2025'te "Hamnet" filmiyle alkışları toplayan Chloé Zhao.
Jüriyi tamamlayan diğer isimler arasında sırasıyla Ruth Negga, Laura Wandel, Isaach De Bankolé ve Diego Céspedes yer alıyor.
AYAĞINI KIRDIĞI İÇİN AYRILMAK ZORUNDA KALDI
"Euphoria" dizisinin yıldızı Jacob Elordi geçirdiği kaza sonucu ayağını kırması sebebiyle jürideki görevinden ayrılmak zorunda kaldı.
Festivalde jüri üyelerinin tek görevi 22 filmi izlemek değil.
Aynı zamanda ikonik Croisette sahilinde gerçekleşen galalar, basın konferansları, fotoğraf çekimleri ve resmi davetler arasında sürekli bir hareket halinde olması gerekiyor.
Park Chan-wook ve ekibi, bu yıl yarışmaya katılan 22 film arasından en iyisini seçecek.
Geçen yıl Juliette Binoche başkanlığındaki jüri, büyük ödülü Jafar Panahi’nin It Was Just an Accident filmine vermişti.
Bu yılki yarışma ise adeta bir "ustalar geçidi" niteliğinde. James Gray, Asghar Farhadi, Pedro Almodóvar, Paweł Pawlikowski, Ira Sachs, Hirokazu Kore-eda, László Nemes ve Ryusuke Hamaguchi gibi dev isimlerin yeni projeleri Altın Palmiye için yarışacak.