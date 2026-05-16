John Travolta'nın gözyaşları. Son 5 yılda Onursal Altın Palmiye kazanan yıldızlar
16.05.2026 10:50
79'uncu Cannes Film Festivali'ne katılan John Travolta'nın Onursal Altın Palmiye ödülü alması akıllara son yıllarda bu ödüle layık görülen isimleri getirdi.
Bu yıl 79'uncusu düzenlenen Cannes Film Festivali tüm hızıyla sürerken, John Travolta yönetmenlik koltuğuna oturduğu ilk filmi "Propeller One-Way Night Coach"un dünya prömiyeri öncesi Onursal Altın Palmiye (Palme d'honneur) ödülüne layık görüldü.
Yaşam boyu başarı ödülü niteliğindeki bu ödül karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ve gözyaşlarına boğulan Travolta, Fransızca olarak "Tamamen sürpriz oldu!" dedi.
"BU OSCAR'IN DA ÖTESİNDE BİR ŞEY"
Bu ödülün kendisi için çok anlamlı olduğuna dikkat çeken John Travolta, "Buna inanamıyorum, beklediğim en son şey buydu. Bu, Oscar’ın da ötesinde bir şey" ifadelerini kullandı.
72 yaşındaki Travolta'nın bu mutluluğu sonrası son 5 yılda aynı ödüle layık görülen Hollywood yıldızları merak edildi. İşte Onursal Altın Palmiye ödülünü kucaklayan ünlüler...
DENZEL WASHINGTON
Kariyeri boyunca birbirinden başarılı birçok yapıma imza atan Oscar ödüllü usta oyuncu Denzel Washington, 2025 yılında Spike Lee'nin yeni filmi "Highest 2 Lowest"ın prömiyeri öncesinde Onursal Altın Palmiye ile onurlandırıldı.
Washington, ödülünü "Mo’ Better Blues", "Malcolm X", "He Got Game" ve "Inside Man" gibi filmlerde birlikte çalıştığı Spike Lee'nin elinden aldı.
ROBERT DE NIRO
2025 yılında Onursal Altın Palmiye alan bir değer oyuncu da Robert De Niro oldu. Ödülünü Leonardo DiCaprio'nun elinden aldı.
GEORGE LUCAS
“Yıldız Savaşları” serisinin efsane yönetmeni George Lucas, 2024 Cannes Film Festivali'nde Onursal Altın Palmiye'nin sahibi oldu.
MERLY STREEP
“Demir Leydi”, “Julie and Julia”,“Mamma Mia” ve “Şeytan Marka Giyer” gibi filmlerle tanınan Oscar ödüllü oyuncu Meryl Streep de 2024'te Onursal Altın Palmiye Ödülü'ne layık görüldü.
HARRISON FORD
2023 Cannes Film Festivali'nde Onursal Altın Palmiye Ödülü'nün sahibi ise Indiana Jones serisinin yıldızı Harrison Ford oldu. "Indiana Jones and the Dial of Destiny"nin gösterimi öncesinde ödülünü alan ve gözyaşlarını tutamayan Ford, "Hayatımın büyük bir kısmı gözlerimin önünden geçti" dedi.
MICHAEL DOUGLAS
"San Fransisko Sokakları", "Temel İçgüdü", "Öldüren Cazibe" gibi filmlerde rol alan usta aktör Michael Douglas da 2023'te Onursal Altın Palmiye ile onurlandırıldı.
TOM CRUISE
2022 Cannes Film Festivali'nde ise Onursal Altın Palmiye ödülü Tom Cruise'un oldu. Hollywood’un en parlak yıldızlarından Tom Cruise, "Top Gun: Maverick" filminin gösterimi öncesinde ödülünü aldı.
JODIE FOSTER
2021 yılında da Onursal Altın Palmiye ödülü Jodie Foster'ın oldu. Festivalin açılış töreninde ödülünü alan Foster, Cannes Film Festivali'ne çok şey borçlu olduğunu söyledi ve teşekkür etti.