Jülide Kural miras tartışmaları gölgesinde zor günler geçiriyor. "Kadir'in yokluğuna alışamadım"

Birkaç ay önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kadir İnanır, mirasıyla gündemden düşmüyor. 77 yaşında vefat eden İnanır'ın tüm mal varlığını ve kendisiyle alakalı müze, vakıf gibi girişimlerle ilgili izinleri, telif haklarını da hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının açıklanması sonrası vasiyet krizi büyüdü.

Dayısının irade sorunu olduğunu ve bu vasiyete inanmadığını söyleyen Levent İnanır , son olarak Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural için “Dayımın mirasını yiyecek. Okul mu yaptıracak sanıyorsunuz? Hayatını yaşayacak. Şimdi kendisini arayanlara 'yas tutuyorum' diyormuş. Dayımın vefatının ilk haftasında Bodrum'a tatile gitti. Ne yasından bahsediyor?” iddiasında bulunmuştu.