Jülide Kural miras tartışmaları gölgesinde zor günler geçiriyor. "Kadir'in yokluğuna alışamadım"
28.10.2026 10:52
Son Güncelleme: 28.10.2026 10:57
Hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın vefatıyla sarsılan Jülide Kural, geçirdiği zor günleri anlattı. Miras tartışmalarının da odağında olan Kural, hakkındaki açıklamalarla ilgili dava açacağını söyledi.
Birkaç ay önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kadir İnanır, mirasıyla gündemden düşmüyor. 77 yaşında vefat eden İnanır'ın tüm mal varlığını ve kendisiyle alakalı müze, vakıf gibi girişimlerle ilgili izinleri, telif haklarını da hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının açıklanması sonrası vasiyet krizi büyüdü.
Dayısının irade sorunu olduğunu ve bu vasiyete inanmadığını söyleyen Levent İnanır, son olarak Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural için “Dayımın mirasını yiyecek. Okul mu yaptıracak sanıyorsunuz? Hayatını yaşayacak. Şimdi kendisini arayanlara 'yas tutuyorum' diyormuş. Dayımın vefatının ilk haftasında Bodrum'a tatile gitti. Ne yasından bahsediyor?” iddiasında bulunmuştu.
"BODRUM'A TATİLE DEĞİL, TEDAVİYE GİTTİM"
Tüm bunların ardından Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural yeni bir açıklama yaptı. Bir gazeteye konuşan oyuncu, Bodrum'a neden gittiğini anlattı.
Kadir İnanır'ın mezarını yaptırmak için 3 hafta boyunca İstanbul'da olduğunu söyleyen Kural, “Vefatından 3 hafta sonra Bodrum’a gittim” dedi.
Kendisiyle ilgili tatile gittiği algısı yaratıldığı ancak yaşadığı sağlık problemi sebebiyle Bodrum'da bir sağlık merkezine gittiğini belirten Jülide Kural, “Psikolojim bozuk olduğu için 1 hafta terapi gördüm. Hâlâ kendimi toparlayamadım. Zor bir süreç geçiriyorum. Kadir’in yokluğuna alışamadım” ifadelerini kullandı.
"BUNDAN SONRA HUKUK KONUŞACAK"
Kendisiyle ilgili yapılan açıklamaların küçük düşürücü olduğunu belirten Jülide Kural, “Bugüne kadar hakkımda rencide edici açıklamalar ve hakaretler yapıldı. Hukuki süreci başlatıyorum. Bundan sonra hukuk konuşacak" dedi.
Kadir İnanır'ın Fatsa'daki topraklarını da usta oyuncunun yeğeni Gül Bakar’a bırakacağını söyleyen Jülide Kural, “Dede toprağı olarak anılan araziyi 3-4 yıldır yanımızda olan Gül Hanım’a bırakacağım. Bunu Kadir de biliyordu. Dededen, babadan kalma topraklarda benim hiç işim yok. Yine ailede kalacak” şeklinde konuştu.
Öte yandan 28 yasal mirasçısı bulunan Kadir İnanır'ın 2022 yılında yazdığı vasiyetin okunacağı duruşma 17 Aralık'ta görülecek.