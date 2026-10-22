Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama. "Toprağa vereli 4 ay bile olmadı"
22.10.2026 11:28
Kadir İnanır vefatı sonrası vasiyetiyle ilgili tartışmalarla gündemden düşmüyor. Bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmayan İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural da sessizliğini bozdu.
Kariyeri boyunca 180'den fazla filmde rol alan Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır, 26 Haziran'da yaşamını yitirdi. 77 yaşında hayatını kaybeden İnanır, vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
Vefatı sonrası mirasıyla gündeme gelen Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı davanın 17 Aralık'a ertelenmesi sonrası yeğeni Levent İnanır hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.
28 yasal mirasçısı bulunan İnanır'ın tüm mal varlığını, kendisiyle alakalı müze, vakıf gibi girişimlerle ilgili izinleri ve telif haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının ortaya çıktı.
LEVENT İNANIR: O VASİYETE İNANMIYORUM
Bunun üzerine İnanır'ın kendisi gibi oyuncu yeğeni Levent İnanır da bahsi geçen vasiyete inanmadığını “Bu işin içinde bir iş var” diye açıkladı. Dayısının sağlık sorunları sebebiyle 2018 sonrası ağır ilaçlar kullandığını iddia eden İnanır, "Öyle çok özen gösterdiği yeğenleri vardı ki onlara bir kalem bile bırakmamış. Olacak iş değil” dedi.
İnanır'ın ardından usta oyuncunun bir başka yeğeni Gül Bakar da dayısının kararına saygı duyduğunu ifade etti.
KURAL'DAN YAZILI AÇIKLAMA
Tüm bu tartışmalar sürerken sessiz kalmayı tercih eden Jülide Kural'dan da ilk açıklama geldi. Gel Konuşalım'a açıklama yapan Kural, çok üzgün ve yasta olduğunu söyledi.
Bu konu ile alakalı konuşmak istemediğini ve tartışmalardan rahatsız olduğunu ifade eden Kural, yazılı bir açıklama yaptı.
"YALNIZCA VEFA MESELESİ DEĞİL"
Gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu Jülide Kural'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur. Yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı büyük emeğe gösterilecek saygının, her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum.”