Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama. "Toprağa vereli 4 ay bile olmadı"

Bunun üzerine İnanır'ın kendisi gibi oyuncu yeğeni Levent İnanır da bahsi geçen vasiyete inanmadığını “Bu işin içinde bir iş var” diye açıkladı. Dayısının sağlık sorunları sebebiyle 2018 sonrası ağır ilaçlar kullandığını iddia eden İnanır, "Öyle çok özen gösterdiği yeğenleri vardı ki onlara bir kalem bile bırakmamış. Olacak iş değil” dedi.

İnanır'ın ardından usta oyuncunun bir başka yeğeni Gül Bakar da dayısının kararına saygı duyduğunu ifade etti.