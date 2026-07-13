Jurassic Park yıldızı Sam Neill hayatını kaybetti

“Jurassic Park”’, “The Piano” ve “Peaky Blinders” yapımlarıyla tanınan Yeni Zelandalı oyuncu Sam Neill, 78 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi usta oyuncunun ailesi duyurdu.

Sosyal medya hesabından yayınlanan yazılı açıklamada Neill'in Avustralya'nın Sidney kentinde ailesinin yanında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Oyuncunun vefatının ani olduğunu belirten ailesi “Sam, ailesi yanındayken ve tüm hayatı boyunca sergilediği o vakur duruşla hayata veda etti. İlerleyen zamanda daha fazla ayrıntı paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.