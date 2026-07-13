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Jurassic Park yıldızı Sam Neill hayatını kaybetti

13.07.2026 10:08

Son Güncelleme: 13.07.2026 10:09

Ceren Ekşi

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Jurassic park serisiyle Hollywood'un unutulmaz isimleri arasına giren oyuncu Sam Neill, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Jurassic Park yıldızı Sam Neill hayatını kaybetti
Sosyal Medya

“Jurassic Park”’, “The Piano” ve “Peaky Blinders” yapımlarıyla tanınan Yeni Zelandalı oyuncu Sam Neill, 78 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi usta oyuncunun ailesi duyurdu.

 

Sosyal medya hesabından yayınlanan yazılı açıklamada Neill'in Avustralya'nın Sidney kentinde ailesinin yanında yaşamını yitirdiği belirtildi. 

 

Oyuncunun vefatının ani olduğunu belirten ailesi “Sam, ailesi yanındayken ve tüm hayatı boyunca sergilediği o vakur duruşla hayata veda etti. İlerleyen zamanda daha fazla ayrıntı paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

Jurassic Park yıldızı Sam Neill hayatını kaybetti 1
Sosyal Medya

2023 yılında kanser teşhisi aldığını açıklayan ve hastalıkla savaşan ünlü oyuncu, birkaç ay önce kanserden tamamen kurtulduğunu duyurmuştu. Ailesi de ünlü oyuncunun vefatının kanserle ilgili olmadığını belirtti.