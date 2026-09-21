Kabak çekirdeği hasadı. 13 tonluk rekolte beklentisi

Üretim maliyetlerinin arttığını belirten Kızıl, kabak üretiminin hava şartlarına bağlı olduğunu belirterek, mayıs ayının 6'sında yaşanabilecek soğukların ürüne zarar vermesi halinde yeniden ekim yapılması gerektiğini söyledi. Ekim tarihinin gecikmesinin verimi düşürdüğünü ifade eden Kızıl, hasadın ekim ayının 20'sine kadar sürdüğünü dile getirdi.

İşçi konusunda da sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Kızıl, "Parayla işçi bulamıyoruz" dedi. 10 işçinin günlük giderinin, yemek ve diğer masrafları hariç yaklaşık 22-23 bin lira olduğunu anlatan Kızıl, gelecek sezonda mazot ve işçilik maliyetlerini azaltmaya çalışacağını belirtti. Kızıl, diğer çiftçilere de ürünlerine iyi bakmaları ve yüksek verim almaya odaklanmaları tavsiyesinde bulundu.