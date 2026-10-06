Kabuğun içinde bir altın var. Güneşte kurutulup satışa hazırlanıyor

Niksar cevizinin kendine özgü aromasını korumaya özen gösterdiklerini belirten Yılmaz, "Niksar'ın cevizinin belli bir aroması var. Bunu herkes biliyor. Biz bu özelliği korumaya çalışıyoruz. Niksar cevizi 2010 yılında coğrafi işaret aldı. Biz de coğrafi işaretin kurallarına uyarak üretim yapmaya özen gösteriyoruz. Niksar'ın ekonomisine, tarihine ve tabiatına yakışır kaliteli bir ürün ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

YAKLAŞIK 2 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR

Niksar ve çevresinde bu yıl yaklaşık 2 bin ton ceviz üretimi beklediklerini ifade eden Yılmaz, kendi işletmelerinde yaklaşık 10 bin ceviz ağacı bulunduğunu kaydetti. Fidan yetiştiriciliğinden ürünün pazarlanmasına kadar üretimin her aşamasında yer aldıklarını anlatan Yılmaz, "Anaçlarımızdan fidanlarımızı kendimiz üretiyoruz. Tarladan sofraya kadar her aşamada varız. Cevizi kırıyor, paketliyor, iç ceviz olarak hazırlıyor ve pazarlıyoruz. Cevizin her aşamasında en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ürünlerini Antalya, Muğla, İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Samsun, Trabzon, Gaziantep ve Kırşehir başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentine gönderdiklerini söyledi.