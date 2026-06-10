"Kaçtığın kişi kötü işler yapıyor" deseler de inanmadı. Müge Anlı'dan Ceyda'ya tepki
10.06.2026 13:34
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu, 5 gün sonra ailesiyle buluştu. Ceyda'nın kaçtığı kişiyle ilgili ihbarlar herkesi şoke ederken, Ceyda'nın tavrı Müge Anlı'yı kızdırdı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 10 Haziran Çarşamba günkü bölümünde yaşananlar gündem oldu. 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu, perşembe günü Manisa Soma'daki evinden ayrılıp kayıplara karışınca annesi ve babası kızlarını aramak için stüdyoya geldi.
Kaybının beşinci gününde Müge Anlı'da bulunan Ceyda Evlekoğlu isimli kişi, dün sosyal medya üzerinden tanıştığı 25 yaşındaki Ramazan isimli şahsın yanına Adana'ya gittiğini ve onunla evleneceğini söyledi.
GELEN TELEFONLAR ŞAŞIRTTI
Bugün Adana'dan stüdyoya gelen Ceyda adlı kişi, ailesinin yanına dönmek istemediğini ve Adana'ya dönüp 2 haftadır tanıdığı Ramazan isimli kişiyle evlenme konusunda ısrar etti.
Ancak Ramazan adlı kişiyle ilgili gelen ihbarlar herkesi şoke etti. Adana başta olmak üzere farklı illerden de telefonla canlı yayına bağlanan ihbarcılar, bu kişinin yasaklı madde ticareti yaptığını, evli ve iki çocuklu olduğunu, daha önce de reşit olmayan Suriye uyruklu bir kız çocuğunu kaçırdığı ve hapse girdiği yönünde iddialarda bulundu.
"NEYİN ŞIMARIKLIĞINI YAPIYORSUN?"
Tüm bu iddialar başta Müge Anlı olmak üzere Ceyda'nın ailesini ve stüdyodaki herkesi şoke ederken, 19 yaşındaki genç kız, Ramazan isimli kişiyi sevdiği ve onunla evlenmek istediğini tekrarladı.
Babasının dizlerine kapanıp ağlamasıyla da ikna olmayan Ceyda isimli kişinin ısrarlı tavrına sinirlenen Müge Anlı ise "Ayrıldığı zaman gidersin gitmek istersen. Ne oluyor böyle sen de onun dizine kapanıyorsun. Bu ne şımarıklık… Evli adama gidiyorsun da neyin şımarıklığını yapıyorsun. Daha sen neyin şımarıklığının derdindesin. Sen evli 2 çocuklu olsan, senin kocan bir kadın getirse hoşuna gider mi?” diye kızdı.
"HER ŞEYİ YAPTIRACAĞIM" DEDİ İDDİASI
Adana'dan arayan ve ismini vermek istemeyen kişi, Ramazan isimli şahsı tanıdığını ve bu kişinin yasaklı madde ticareti için yeni birini bulduğunu kendisine söylediğini, “Bir kuş düşürdüm, 2-3 ay içinde her şeyi yaptıracağım. Ben kovsam da gidemeyecek hale getireceğim” dediğini öne sürdü.
Bunun üzerine Müge Anlı da gözyaşlarına boğulan 19 yaşındaki genç kıza bu telefonlarla ilgili düşünmesini öğütlerken; Ramazan isimli kişinin de yarın stüdyoya gelerek hakkındaki iddialara yanıt vermesi gerektiğini belirtti.
Bu olay sosyal medyada da gündem olurken, Ceyda adlı kişinin hala 2 haftadır tanıdığı şahısla görüşüp konuşmak istemesine “Gerçekten inanamıyorum”, “O kadar sinirlendim ki o kıza”, “Çok yazık”, “Hala da ısrar ediyor pes” gibi yorumlar yağdı.