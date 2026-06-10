"Kaçtığın kişi kötü işler yapıyor" deseler de inanmadı. Müge Anlı'dan Ceyda'ya tepki

Tüm bu iddialar başta Müge Anlı olmak üzere Ceyda'nın ailesini ve stüdyodaki herkesi şoke ederken, 19 yaşındaki genç kız, Ramazan isimli kişiyi sevdiği ve onunla evlenmek istediğini tekrarladı.

Babasının dizlerine kapanıp ağlamasıyla da ikna olmayan Ceyda isimli kişinin ısrarlı tavrına sinirlenen Müge Anlı ise "Ayrıldığı zaman gidersin gitmek istersen. Ne oluyor böyle sen de onun dizine kapanıyorsun. Bu ne şımarıklık… Evli adama gidiyorsun da neyin şımarıklığını yapıyorsun. Daha sen neyin şımarıklığının derdindesin. Sen evli 2 çocuklu olsan, senin kocan bir kadın getirse hoşuna gider mi?” diye kızdı.