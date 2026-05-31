Kadınlar tepki gösterince mekanı terk etmişti. Ozan Güven sessizliğini bozdu
31.05.2026 14:40
Önceki akşam gittiği mekanda kadınların tepkisiyle karşılaşan Ozan Güven, mekanı terk etmek zorunda kalmıştı. Yaşanan olay sonrası Güven'den ilk açıklama geldi.
Deniz Bulutsuz'un açtığı dava kapsamında 45 gün hapse gireceği kesinleşen Ozan Güven, önceki akşam Kadıköy'de kadınların tepkisiyle karşılaştı.
Kadıköy'de kendisi gibi oyuncu arkadaşı Mehmet Aslantuğ ile oturan Güven, mekanı terk etmeyince olay büyüdü.
Ünlü oyuncunun mekanda olduğunu gören kadınlar, “Failler dışarı” gibi sloganlar atarak tepki gösterdi.
Tepkiye rağmen bir süre masada oturmaya devam eden ünlü isim, daha sonra mekanı terk etmek zorunda kaldı.
Güven'e yönelik protestodan görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.
ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK
Yaşanan olayın gündem olması sonrası birçok ünlü isim Ozan Güven'e destek paylaşımlarında bulundu. Hande Ataizi, Demet Akalın, Elif Buse Doğan gibi ünlüler, Güven'in yaşadıklarını üzüldüklerini söyleyerek destek mesajları yolladı.
GÜVEN SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Tüm bu yaşananların ardından Ozan Güven de sessizliğini bozdu ve yazılı bir açıklama yaptı. Hakkında düşünülenleri, eleştirileri ve tepkileri hiçbir zaman hafife almadığını söyleyen ünlü oyuncu, “Malum akşam yaşanan hadise benim için çok çok ağırdı. Bir insanın kamusal alanda hedef gösterilmesi, aşağılanması, yargılanması ve oradan çıkarılmaya çalışılması, her hali ile sınır ve had aşımıdır” ifadelerini kullandı.
"BEN DE BİR İNSANIM"
6 yıldır hakkında çok şey söylendiğini, yazıldığını ifade eden Güven, “Ben, hukuki sürece saygımdan sustum ama çoğu zaman aynı dizayn edilmiş ifadelerle, aynı ezber cümlelerle, aynı peşin hükümlerin içinde hedef haline getiriliyorum” dedi. Güven sözlerine şöyle devam etti:
"Ama sessizlik, insanın onurunun yok sayılması anlamına gelmemeli. Kimseden beni sorgusuz sevmesini ya da desteklemesini beklemiyorum. Sadece şunu söylüyorum: Eleştiri başka şeydir, linç başka şeydir. Tepki başka şeydir, insanı yok saymak başka şeydir. Ben de bir insanım!"
"BU DURUM BENİM İÇİN KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"
“O mekanda beni en çok yaralayan şey, o tepkinin içinde sağduyunun, mesafenin ve insani ölçünün kaybolmuş olması ve provake edilmeye çalışılmamdı” diyen Ozan Güven, bu sözleri sağduyu çağrısıyla söylediğini vurguladı.
Bu durumun kendisi için kabul edilebilir olmadığını söyleyen Güven, “Umarım eleştirirken de, kızarken de, tepki gösterirken de insan kalmayı unutmayız. Olayın yaşandığı mekan ve muhattaplarını önce adalete sonrasında da Allah'a havale ediyorum” dedi.
Ünlü oyuncu, kendisini arayanlara teşekkür ederken böyle bir mesele ile gündeme geldiği için özür diledi.
BİR VATANDAŞ OLAYI BU SÖZLERLE ANLATMIŞTI
Ozan Güven'i protesto eden bir vatandaş olayı, sosyal medya hesabından anlatmıştı. İlk olarak Ozan Güven'in Mehmet Aslantuğ ve bir kadın arkadaşıyla oturduğu masaya gittiğini ancak Güven'in tuvalete gittiğini belirten vatandaş, ardından Ozan Güven'i ve Aslantuğ'u mekanda istemediklerini söylediğini öne sürmüştü.
Ardından birkaç kere masaya giderek mekanı terk etmelerini rica ettiklerini söyleyen kişi, hareketlilik olmayınca protestonun başladığını ifade etmişti.
Güven'in çıkmayı reddettiğini ancak bir saatin ardından mekandan çıkmak zorunda kaldığı öne sürülmüştü.
45 GÜN CEZAEVİNE GİRECEK
2020 yılında o dönem aşk yaşadığı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ozan Güven, dava sürecinde ekranlardan uzaklaştı.
İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda Ozan Güven’i “kasten yaralama” suçundan hapis cezasına çarptırdı.
2 yıl 3 ay hapis cezası alan Güven, mevcut infaz rejimine göre 45 gün cezaevine girecek.