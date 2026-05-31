Kadınlar tepki gösterince mekanı terk etmişti. Ozan Güven sessizliğini bozdu

6 yıldır hakkında çok şey söylendiğini, yazıldığını ifade eden Güven, “Ben, hukuki sürece saygımdan sustum ama çoğu zaman aynı dizayn edilmiş ifadelerle, aynı ezber cümlelerle, aynı peşin hükümlerin içinde hedef haline getiriliyorum” dedi. Güven sözlerine şöyle devam etti:

"Ama sessizlik, insanın onurunun yok sayılması anlamına gelmemeli. Kimseden beni sorgusuz sevmesini ya da desteklemesini beklemiyorum. Sadece şunu söylüyorum: Eleştiri başka şeydir, linç başka şeydir. Tepki başka şeydir, insanı yok saymak başka şeydir. Ben de bir insanım!"

"BU DURUM BENİM İÇİN KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

“O mekanda beni en çok yaralayan şey, o tepkinin içinde sağduyunun, mesafenin ve insani ölçünün kaybolmuş olması ve provake edilmeye çalışılmamdı” diyen Ozan Güven, bu sözleri sağduyu çağrısıyla söylediğini vurguladı.

Bu durumun kendisi için kabul edilebilir olmadığını söyleyen Güven, “Umarım eleştirirken de, kızarken de, tepki gösterirken de insan kalmayı unutmayız. Olayın yaşandığı mekan ve muhattaplarını önce adalete sonrasında da Allah'a havale ediyorum” dedi.

Ünlü oyuncu, kendisini arayanlara teşekkür ederken böyle bir mesele ile gündeme geldiği için özür diledi.