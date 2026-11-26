Meslek hayatında birçok zorlukla karşılaştığını anlatan Ökten, şöyle devam etti:

“Erkek mesleği olarak nitelendirilen bu işi yapıyorum. Zor yanları var. Erkek mesleği yaptığım için küçük görüldüm. 'Kadınsın, yapamazsın' diyerek beni caydırmaya çalıştılar. Ancak hiç yılmadan bu mesleği aşkla yaptım. Kadınların isterse yapamayacağı hiçbir şey yok. Müşteriler beni görünce mutlu oluyor. Övgüler alıyorum, bu da işimi daha çok severek yapmamı sağlıyor. Yemek yapmayı ve mutfağı çok seviyorum. İşimi aşkla yapıyorum, işime aşığım.”

İşletme sahibi Aslı Üstün de iş yerlerinde kadın dayanışmasının güzel bir örneğini sergilediklerini belirterek, ustası Ökten gibi kadınların kebapçılık sektöründe de başarılı olabileceğini ifade etti.