Kadir İnanır hayatını kaybetti

NTV canlı yayınına bağlanan Hülya Koçyiğit, "Türk sinemasına altın harflerle yazıldı. O kadar güzel filmler yaptı ki, iz bıraktı arkasında. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla uğraştı, uzun süredir göremedik ama Jülide Kural ile konuşuyorduk. Hep iyileşeceğine dair ümitliydik ama bu sefer olmadı. Çok büyük bir kayıp, çok büyük bir acı. Milyonlarca seveni hayranı var. Bu haberle hepsinin kalbine ateş düştü inanıyorum.



O sert, bıçkın bakışlarının altında çocuk kalbi taşıyordu. Çok büyük bir kayıp… Onu çok özleyeceğiz. Hep aramızda olmaya elbette ki devam edecek.

İş ahlakı açısından son derece disiplinli. Birlikte çok filmimiz ve anımız var. Çok sevgili dostuma Allah rahmet eylesin" dedi.