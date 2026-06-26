Kadir İnanır neden yaşamını yitirdi, sanatçılar usta oyuncu için ne dedi?
26.06.2026 19:37
Son Güncelleme: 26.06.2026 19:58
Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti. Zatürre sebebiyle uzun süredir tedavi altında olan İnanır'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. İnanır'ın cenaze töreni programı belli oldu.
14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisi konan Kadir İnanır, 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilmişti. Bir aydan uzun süredir entübe olarak tedavisi süren 77 yaşındaki usta oyuncudan bugün acı haber geldi.
Üç gün önce de ablası Altun Arıca'yı kaybeden Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İnanır'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğarken, ünlü isimler de art arda başsağlığı mesajları yayınladı.
CENAZE TÖRENİ AYRINTILARI BELLİ OLDU
Kadir İnanır için 28 Haziran Pazar günü saat 13.00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlenecek. Ünlü oyuncunun cenazesi ikindi namazına müteakip Barbaros Hayretten Paşa Cami’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadir İnanır'ın vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında, "Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.
Sayın Kadir İnanır’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
HÜLYA KOÇYİĞİT: ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP
NTV canlı yayınına bağlanan Hülya Koçyiğit, "Türk sinemasına altın harflerle yazıldı. O kadar güzel filmler yaptı ki iz bıraktı arkasında. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla uğraştı, uzun süredir göremedik ama Jülide Kural ile hep konuşuyorduk. Hep iyileşeceğine dair ümitliydik ama bu sefer olmadı. Çok büyük bir kayıp, çok büyük bir acı. Milyonlarca seveni hayranı var. Bu haberle hepsinin kalbine ateş düştü inanıyorum. O sert, bıçkın bakışlarının altında çocuk kalbi taşıyordu. Çok büyük bir kayıp… Onu çok özleyeceğiz. Hep aramızda olmaya elbette ki devam edecek. İş ahlakı açısından son derece disiplinli. Birlikte çok filmimiz ve anımız var. Çok sevgili dostuma Allah rahmet eylesin" dedi.
"ÇOK DİRENDİ AMA YORGUN DÜŞTÜ"
Üç gün önce annesi Altun Arıca'yı kaybeden bugün de dayısının vefat haberini alan Levent İnanır ise üzüntüsünü NTV canlı yayınında “Çok direndi, doktorlar gerekli her şeyi yaptılar ama buraya kadarmış. Son yıllarda ağır şeyler yaşadı. Çok direndi ama yorgun düştü. Ülkemizin başı sağ olsun. Üç gün önce de annemi kaybettik, taziyede bile kalamadım dayımın yanına geldim. Ama hayat böyle ne yazık ki...” sözleriyle dile getirdi.
CEM YILMAZ
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Kadir İnanır'ın bir fotoğrafını paylaşarak “Kıymetli büyüğümüz,sinemamızın devi Kadir İnanır abimizin mekanı cennet olsun, başta ailesi tüm sevenlerinin başı sagolsun.Gönüllerde yaşayacak, unutulmayacaktır” ifadelerini kullandı.
BEHZAT UYGUR
Behzat Uygur, İnanır'ın vefatı sonrası yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Efsaneler ölmez… Kadir İnanır, filmleriyle, duruşuyla ve unutulmaz karakterleriyle daima yaşamaya devam edecek. Mekânın cennet olsun. Başımız sağ olsun."
KADİR İNANIR NEDEN ÖLDÜ?
Son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Zatürre teşhisi konulan ve 6 gün yoğun bakımda tutulan ünlü isim, sonrasında entübe edildi. Uzun süredir entübe halde tedavisi süren İnanır, bugün aramızdan ayrıldı.
2024’te de beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve uzun süre tedavi görmüştü.
3 GÜN ÖNCE ABLASI VEFAT ETTİ
Öte yandan Kadir İnanır'ın ablası, Soner Arıca ve Levent İnanır'ın annesi Altun Arıca da 23 Haziran'da 95 yaşında vefat etti. Arıca, memleketi Fatsa'da son yolculuğuna uğurlandı.
SİNEMAYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR
15 Nisan 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde ailesinin son çocuğu olarak dünyaya gelen Kadir İnanır, ilkokul ve ortaokul eğitimini Fatsa'da tamamladı. İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü’nü bitirerek eğitim hayatını tamamlayan İnanır, 1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"'nda finale kaldı ve birinci oldu.
18 yaşındayken "Yedi Adım Sonra" adlı filmdeki küçük rolle sinemaya adım atan Kadir İnanır, Atıf Yılmaz'ın yönettiği “Kara Gözlüm” filminde ilk kez başrol oynadı ve Türkan Şoray'la kamera karşısına geçti. Yeşilçam'ın en çok yakışan çiftlerinden olan Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın “Kara Gözlüm” ile başlayan birlikte başrol oynama gelenekleri birçok yapımda devam etti. İkili, son olarak “Gönderilmemiş Mektuplar” filminde birlikte rol aldı.
İnanır; “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Utanç”, “Amansız Yol”, “Kırık Bir Aşk Hikayesi”, “Tatar Ramazan", “Dila Hanım”, “Yılanların Öcü”, “Uyanık Kardeşler”, “72. Koğuş” başta olmak üzere birçok filmde rol aldı.
Sinemanın sert ve yakışıklı adamı olarak bilinen Kadir İnanır, kariyeri boyunca 180'den fazla sinema filminde ve televizyon dizisinde rol aldı. Usta ismin son film projesi 2019'da çekilen “Kapı” filmi oldu.
Uzun süredir hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte gözlerden uzak bir yaşam süren İnanır, 2024’te de beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavi süreci sonrası taburcu olmuştu.