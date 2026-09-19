Kadir İnanır'a destek veren Neslihan Acar'dan yeni paylaşım. "Tehdit mesajları alıyorum"
19.09.2026 14:59
Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili tartışmada sular durulmuyor. Usta ismin yeğeni Levent İnanır'ın açıklamalarına tepki gösteren Neslihan Acar, tehdit mesajları aldığını açıkladı.
Yeşilçam jönlerinden Kadir İnanır, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 77 yaşında aramızdan ayrılan ve İstanbul'da toprağa verilen Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili tartışma büyüyor.
Vefatı sonrası mal varlığıyla gündeme gelen ve vasiyet bıraktığı ortaya çıkan İnanır'ın vasiyetnamesi birkaç gün önce açıklanacaktı. Ancak 28 yasal mirasçının hepsine tebligat gitmemesi sonrası dava, 17 Aralık'a ertelendi.
"BİR KOL SAATİ, BİR KRAVAT BİLE BIRAKMAMIŞ BİZE"
Dava'nın ertelenmesi sonrası İnanır'ın oyuncu yeğeni Levent İnanır açıklamalarıyla dikkat çekti. Dayısının yaşadığı sağlık sorunlarına ve vasiyette yapılan değişikliklere dikkat çeken İnanır, “Biraz kafa karıştıran bir durum ama dediğim gibi sorunu vardı” dedi.
Levent İnanır, Nurettin Soydan'a da “Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti. “Elbette Jülide Hanım’a bir şeyler bırakması bizi üzmez ama aile bağlarını önde tutan Kadir İnanır’ın tüm soy geçmişine bir kravat dahi bırakmaması dünya görüşüne uygun değil. Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız" açıklamasında bulundu.
Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural ile çok görüşmediğini ancak emeğini inkar etmediğini belirten Levent İnanır, dayısını çok iyi tanıdığını ve bu işten kötü kokular aldığını da söyledi.
LEVENT İNANIR'A ESKİ EŞİNDEN YANIT
Levent İnanır'ın açıklamaları tepki çekerken eski eşi Neslihan Acar da sessizliğini bozdu. Acar, “Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir” dedi.
Acar, sözlerine "İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir. Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için…” diye devam etti.
"MÜSAMERENİZİ ÖTEDE OYNAYIN"
Tüm bu yaşananlar sonrası tehdit mesajları aldığı öne sürülen Neslihan Acar, iddiaları doğruladı ve “Eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldığım doğrudur” dedi.
Şu anda iyi olduğunu belirten Acar, “Mesaj 77 yaşındaki sevgili anneme atılmasından başka bir önem taşımamaktadır. Ülkemin dik duran her kadını gibi elbette şiddet de mobbing de gördüm.Ülkede bunca şiddet mağduru, bunca faili meçhul kadın varken,benimki gündem işgali, magazin malzemesi olurdu bu da benim utancım olurdu. Doğru bildiğimi doğruca söylerim, söyleyeceğim. Önce adil olacaksın, sonra adalet arayacaksın. Her fikrim, yorumum irademdir. Müsamerenizi ötede oynayın. Demirden korkan trene binmez” diye sözlerini sürdürdü.
ÖYKÜ ARICA'DAN ANNESİNE DESTEK
Levent İnanır ile Neslihan Acar’ın kızları Öykü Arıca'dan da annesine destek gecikmedi. Arıca, paylaşımında “Annemin ayrılık sebebi yara bere içindeki fotoğrafını 77 yaşındaki anneanneme göndermenin amacı ‘Yeniden bu hale getiririm’ demek mi? Buradayım. Gel” ifadelerini kullandı.