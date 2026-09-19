Kadir İnanır'a destek veren Neslihan Acar'dan yeni paylaşım. "Tehdit mesajları alıyorum"

Dava'nın ertelenmesi sonrası İnanır'ın oyuncu yeğeni Levent İnanır açıklamalarıyla dikkat çekti. Dayısının yaşadığı sağlık sorunlarına ve vasiyette yapılan değişikliklere dikkat çeken İnanır, “Biraz kafa karıştıran bir durum ama dediğim gibi sorunu vardı” dedi.

Levent İnanır, Nurettin Soydan'a da “Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti. “Elbette Jülide Hanım’a bir şeyler bırakması bizi üzmez ama aile bağlarını önde tutan Kadir İnanır’ın tüm soy geçmişine bir kravat dahi bırakmaması dünya görüşüne uygun değil. Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız" açıklamasında bulundu.

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural ile çok görüşmediğini ancak emeğini inkar etmediğini belirten Levent İnanır, dayısını çok iyi tanıdığını ve bu işten kötü kokular aldığını da söyledi.