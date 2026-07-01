Kadir İnanır'ın anısına... Hatırası İstanbul sokaklarında yaşayacak

Türk sinemasında canlandırdığı karakterlerle 7'den 70'e herkesin hafızasında yer eden İnanır vefatıyla herkesi yasa boğdu.

İETT de Kadir İnanır için bir özel bir saygı otobüsü tasarladı. Sanatçının fotoğrafları, filmlerinden görseller ve toplumun her kesiminin hafızasında yer etmiş sözleri ile tasarlanan otobüs İstanbullular ile buluşturuldu.