Kadir İnanır'ın anısına... Hatırası İstanbul sokaklarında yaşayacak
01.07.2026 16:14
Yeşilçam'ın sert bakışlı, selvi boylu jönü Kadir İnanır, 77 yaşında aramızdan ayrıldı. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan İnanır için özel bir saygı otobüsü tasarlandı.
Kariyeri boyunca 182 filme imza atan, Yeşilçam'ın unutulmaz aktörlerinden Kadir İnanır, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Usta oyuncu için ilk tören Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenirken İnanır'ın cenazesi, Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Türk sinemasında canlandırdığı karakterlerle 7'den 70'e herkesin hafızasında yer eden İnanır vefatıyla herkesi yasa boğdu.
İETT de Kadir İnanır için bir özel bir saygı otobüsü tasarladı. Sanatçının fotoğrafları, filmlerinden görseller ve toplumun her kesiminin hafızasında yer etmiş sözleri ile tasarlanan otobüs İstanbullular ile buluşturuldu.
“Tatar Ramazan”, “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Dila Hanım” ve “Yılanların Öcü” gibi birçok filmde rol alan Kadir İnanır'ın hatırası İstanbul caddelerinde saygı otobüsüyle anılmaya devam edecek.
KADİR İNANIR NEDEN ÖLDÜ?
Hastaneden yapılan açıklamada, ileri evre akciğer kanseri ile mücadele eden Kadir İnanır, solunum yetmezliğinin derinleşmesi üzerine 14 Mayıs'ta yoğun bakıma alındığı belirtildi.
Akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır'ın, bugün, çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18.05’te hayatını kaybettiği açıklandı.
2024’te de beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve uzun süre tedavi görmüştü.