Kadir İnanır'ın mal varlığı açıklanıyor. Üç vasiyet için tarih belli oldu
16.09.2026 10:25
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 26 Haziran'da hayatını kaybetti. İnanır'ın vasiyetlerinin açılacağı tarih belli oldu.
Türk sinemasının sert bakışlı, selvi boylu jönü Kadir İnanır, 26 Haziran Cuma günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan usta oyuncu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Kadir İnanır'ın vefatı sonrası vasiyetiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Oyuncunun 2015'te bir adet, 2022 yılında da iki farklı vasiyet hazırladığı öğrenildi.
ÜÇ VASİYETİ DE YARIN AÇILACAK
İçeriği gizli tutulan vasiyetlerin açılacağı tarih belli oldu. İnanır'ın seneler önce noter huzurunda hazırladığı üç ayrıvasiyetin, yarın yani 17 Eylül'de sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'nde açılacağı öne sürüldü.
Bunun ardından 77 yaşında vefat eden Kadir İnanır'ın mal varlığını kimlere bıraktığı da netleşecek.
KOLEKSİYONLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Vefatı sonrası mal varlığı merak edilen Kadir İnanır'ın bankalarda yüklü miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkulü olduğu bunun yanı sıra yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlar da bulunduğu iddia edilmişti.
Usta oyuncunun lük marka saatlerini, çakmak koleksiyonunu, özel işlemeli yüzüklerini ve farklı ülkelerden topladığı yaklaşık 3 bin kurbağa figürünün yer aldığı koleksiyonunu da kime bıraktığı merak edilen detaylar arasında.
180'DEN FAZLA FİLMDE ROL ALDI
15 Nisan 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde ailesinin son çocuğu olarak dünyaya gelen Kadir İnanır, ilkokul ve ortaokul eğitimini Fatsa'da tamamladı. İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü’nü bitirerek eğitim hayatını tamamlayan İnanır, 1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"'nda finale kaldı ve birinci oldu.
18 yaşındayken "Yedi Adım Sonra" adlı filmdeki küçük rolle sinemaya adım atan Kadir İnanır, Atıf Yılmaz'ın yönettiği “Kara Gözlüm” filminde ilk kez başrol oynadı ve Türkan Şoray'la kamera karşısına geçti. Yeşilçam'ın en çok yakışan çiftlerinden olan Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın “Kara Gözlüm” ile başlayan birlikte başrol oynama gelenekleri birçok yapımda devam etti. İkili, son olarak “Gönderilmemiş Mektuplar” filminde birlikte rol aldı.
İnanır; “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Utanç”, “Amansız Yol”, “Kırık Bir Aşk Hikayesi”, “Tatar Ramazan", “Dila Hanım”, “Yılanların Öcü”, “Uyanık Kardeşler”, “72. Koğuş” başta olmak üzere birçok filmde rol aldı.
Sinemanın sert ve yakışıklı adamı olarak bilinen Kadir İnanır, kariyeri boyunca 180'den fazla sinema filminde ve televizyon dizisinde rol aldı. Usta ismin son film projesi 2019'da çekilen “Kapı” filmi oldu.
Uzun süredir hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte gözlerden uzak bir yaşam süren İnanır, 2024’te de beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavi süreci sonrası taburcu olmuştu.