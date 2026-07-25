Kadir İnanır'ın mal varlığı ortaya çıktı. Üç ayrı vasiyet bırakmış
25.07.2026 12:11
Son Güncelleme: 25.07.2026 12:15
Oyuncu Kadir İnanır, 26 Haziran'da aramızdan ayrıldı. Mal varlığı ortaya çıkan İnanır'ın üç farklı vasiyet hazırladığı ve vasiyetlerinin eylül ayında açılması bekleniyor.
Yeşilçam'ın sert bakışlı, selvi boylu jönü Kadir İnanır, 26 Haziran Cuma günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan usta oyuncu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
İnanır'ın vefatından aylar sonra mirasına ilişkin detaylar ortaya çıktı.
Hürriyet'in haberine göre; oyuncunun hem 2015 yılında hem de 2022 yılında noter huzurunda iki ayrı vasiyet daha hazırladığı öğrenildi.
ÜÇ VASİYET EYLÜL AYINDA AÇILACAK
İçeriği gizli tutulan vasiyetlerin yasal süreç tamamlandıktan sonra eylül ayında açılacağı öğrenildi. Böylece 77 yaşında vefat eden İnanır'ın mal varlığını kimlere bıraktığı da netleşecek.
Mal varlığı da çok konuşulan Kadir İnanır'ın bankalarda yüklü miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkulü olduğu bunun yanı sıra yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlar da bulunduğu ortaya çıktı.
KOLEKSİYONLARI DİKKAT ÇEKİYOR
Usta oyuncunun yaklaşık 25 adet Rolex marka saatinin yanı sıra ağırlıklı olarak S.T. Dupont, Cartier, Dunhill ve Zippo marka altın kaplama çakmaklardan oluşan koleksiyonu ile özel işlemeli yüzükleri de bulunuyor.
Kurbağalara olan ilgisiyle de tanınan İnanır’ın, dünyanın farklı ülkelerinden topladığı yaklaşık 3 bin kurbağa figürünün yer aldığı koleksiyonu da usta isimden geriye kalan önemli parçalar arasında yer alıyor.
FATSA'DAN YEŞİLÇAM'A UZANAN BİR YOLCULUK
15 Nisan 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde ailesinin son çocuğu olarak dünyaya gelen Kadir İnanır, ilkokul ve ortaokul eğitimini Fatsa'da tamamladı. İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü’nü bitirerek eğitim hayatını tamamlayan İnanır, 1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"'nda finale kaldı ve birinci oldu.
18 yaşındayken "Yedi Adım Sonra" adlı filmdeki küçük rolle sinemaya adım atan Kadir İnanır, Atıf Yılmaz'ın yönettiği “Kara Gözlüm” filminde ilk kez başrol oynadı ve Türkan Şoray'la kamera karşısına geçti. Yeşilçam'ın en çok yakışan çiftlerinden olan Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın “Kara Gözlüm” ile başlayan birlikte başrol oynama gelenekleri birçok yapımda devam etti. İkili, son olarak “Gönderilmemiş Mektuplar” filminde birlikte rol aldı.
İnanır; “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Utanç”, “Amansız Yol”, “Kırık Bir Aşk Hikayesi”, “Tatar Ramazan", “Dila Hanım”, “Yılanların Öcü”, “Uyanık Kardeşler”, “72. Koğuş” başta olmak üzere birçok filmde rol aldı.
Sinemanın sert ve yakışıklı adamı olarak bilinen Kadir İnanır, kariyeri boyunca 180'den fazla sinema filminde ve televizyon dizisinde rol aldı. Usta ismin son film projesi 2019'da çekilen “Kapı” filmi oldu.
Uzun süredir hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte gözlerden uzak bir yaşam süren İnanır, 2024’te de beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavi süreci sonrası taburcu olmuştu.