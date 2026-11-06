Kadir İnanır'ın miras kavgasında yeni perde. Levent İnanır'dan Jülide Kural'a yanıt gecikmedi
06.11.2026 12:16
Miras tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, Jülide Kural'ın avukatının "Daha hayattayken İnanır'ın mirasının peşine düştü" açıklamasına yanıt verdi.
Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili tartışma sürüyor. 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ve hayat arkadaşı Jülide Kural'ın karşılıklı açıklamaları dikkat çekiyor.
Son olarak Jülide Kural'ın avukatı, Levent İnanır'ın, dayısı yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken kendisinin vasi atanması ve sanatçının mal varlığına tedbir konulması talebiyle mahkemeye başvurduğunu iddia etti.
Kadir İnanır'ın mal varlığı üzerine yapılan tartışmaların kolundaki saate kadar uzandığını öne süren avukat, Kural'ın süreç içinde tehdit edildiğini de iddia etti.
Dayısının vasiyetine inanmadığını söyleyen Levent İnanır ise konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Sabah gazetesine konuşan İnanır, “Tedbir koydurmamın amacı dayımın tüm özel eşyalarını korumak içindi” dedi.
Kural'ın evde çalışan kadının hırsızlık yaptığını iddia ettiğini bu sebeple dayısının eşyalarını korumak istediğini belirten Levent İnanır, “Tedbir koydurmamda başka amaç yoktu… Dayım yaşarken hukuken önlem almak istedim. Peki, Jülide Hanım niye benden iki gün sonra kendisini vasi atamak için mahkemeye başvurdu?" dedi.
O evde yaşamadığını ve evden bir şey alamayacağını söyleyen İnanır, “Kamuoyunu yanıltmaya çalışmak ve beni hedef göstermek için avukatı böyle bir açıklama yapıyor” iddiasında bulundu.
Dayısı Kadir İnanır'ın özel eşyalarını kendi üstüne almak için değil, usta ismin eşyalarının kaybolmaması için tedbir aldırdığını öne süren İnanır, “Zaten Hakime hanım eve girdiğinde dayımın maddi ve manevi hiçbir özel eşyası yerinde yoktu. Dayımın kasası boştu. Dayımın özel eşyaları nerede?” ifadelerini kullandı.
“Dayımın hatırasının bekçisi benim, onun malında gözüm yok” diyen Levent İnanır, Jülide Kural'ın yehdit edildiğine yönelik iddialar içinse “Onu kim tehdit ediyorsa karşısında beni bulur. Bakım dayımın miras tartışamasını kadın hakları mevzusuna getirmeye gerek yok…” dedi.
NE OLMUŞTU?
77 yaşında vefat eden Kadir İnanır'ın tüm mal varlığını ve kendisiyle alakalı müze, vakıf gibi girişimlerle ilgili izinleri, telif haklarını da hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının açıklanması sonrası vasiyet krizi büyüdü.
Levent İnanır, dayısının hasta olduğu süreçte irade sorunu olduğunu ve bu vasiyete inanmadığını söylerken; Jülide Kural da Kadir İnanır'ın iddia edildiği gibi büyük bir servete sahip olmadığını söyledi.
Kural, İnanır'ın mal varlığının birlikte yaşadıkları ev, üç eski otomobil ve bankadaki bir miktar birikimden oluştuğunu iddia etti.
İnanır'ın çok konuşulan kurbağa koleksiyonunun manevi değeri bulunan küçük eşyalardan oluştuğunu da belirten Jülide Kural, dünyaca ünlü markalı saatlerin var olmadığını öne sürdü.
Evlenmek istemeyen tarafın kendisi olduğunu belirtti ve oyuncunun Fatsa'daki topraklarını da oyuncunun yeğeni Gül Bakar'a bırakacağını söyledi.
Kural'ın bu açıklamalarına karşılık Levent İnanır da dayısına ait eşyaların evde olmadığını öne sürdü.
Levent İnanır ve Jülide Kural, karşılıklı olarak haklarındaki iddialarla ilgili hukuki yollara başvuracaklarını açıklarken; Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı dava 17 Aralık'a ertelendi.