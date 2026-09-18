Kadir İnanır'ın mirasında kavga erken başladı. Kimi saat kimli kravat derdinde
18.09.2026 10:27
Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili tartışma büyüyor. Oyuncunun vasiyetinin açıklanması ertelendi. Hayal kırıklığı yaşayanlar miras kavgası başlattı.
Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır, 26 Haziran'da hayatını kaybetti. İstanbul'da toprağa verilen İnanır'ın vefatı sonrası mal varlığı gündem oldu. Kadir İnanır'ın bankalarda yüklü miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkulü olduğu öne sürülürken, oyuncunun lüks marka saatlerini, çakmak koleksiyonunu, özel işlemeli yüzüklerini ve farklı ülkelerden topladığı yaklaşık 3 bin kurbağa figürünün yer aldığı koleksiyonu olduğu iddia edildi.
VASİYETNAMENİN OKUNMASI ERTELENDİ
Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan usta oyuncunun 2015 ve 2022’de hazırladığı üç ayrı vasiyetnamesi, dün Beykoz Adliyesi’nde görülen duruşmada açıklanacaktı. Ancak 28 mirasçı arasından bazılarına tebligat ulaşmadığı gerekçesiyle duruşma 17 Aralık’a ertelendi.
“KAFA KARIŞTIRAN BİR DURUM…”
Kadir İnanır'ın kendisi gibi oyuncu yeğeni Levent İnanır, adliye çıkışı yaptığı açıklamada, hem oyuncunun yaşadığı sağlık sorunlarına hem de vasiyette yapılan değişikliklere dikkat çekerek "Biraz kafa karıştıran bir durum ama dediğim gibi sorunu vardı Kadir dayımın. Kadir İnanır'ın, sevgili dayımın, bazılarının amcasının, kuzenlerimin 68 yaşında yeğeni var burada. 25 yaşında yeğeni var. 23 yaşında yeğeni var. Birçoğu yetim onların ve onlar her zaman dayılarına veya amcalarına son derece biat etmiş insanlardır. Böyle bir saygı ve böyle bir biat kültürü var bizde. Bunun bir karşılığı yok mudur? Söylüyorum Türk hukuku da var, Allah'ın adaleti de var" şeklinde konuştu.
LEVENT İNANIR'A ESKİ EŞİNDEN YANIT
Levent İnanır'ın bu sözleri tepki çekerken eski eşi Neslihan Acar'dan da bir paylaşım geldi. Acar, “Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir” dedi.
Acar, sözlerine "İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir. Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için…” diye devam etti.
"FİLM TELİFLERİNİ, DEDEMDEN KALAN MİRAS PAYLARINI BİLE KURAL'A DEVRETMİŞ"
Tüm bu yaşananların ardından Levent İnanır, Nurettin Soydan’a konuştu. İnanır, “Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti” dedi.
İnanır'ın bütün filmlerinin teliflerini, hatta dedesinden kalan bazı miras paylarını bile Jülide Kural’a devrettiğini öne süren Levent İnanır, “Elbette Jülide Hanım’a bir şeyler bırakması bizi üzmez ama aile bağlarını önde tutan Kadir İnanır’ın tüm soy geçmişine bir kravat dahi bırakmaması dünya görüşüne uygun değil. Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız” ifadelerini kullandı.
“JÜLİDE HANIM'IN EMEĞİNİ İNKAR EDEN YOK”
Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural ile çok görüşmediğini ancak emeğini inkar etmediğini belirten Levent İnanır, dayısını çok iyi tanıdığını ve bu işten kötü kokular aldığını söyledi. Her şeyin 17 Aralık'ta açığa çıkacağını belirten İnanır, “Ben kendi adıma rahat değilim. Dayım daha mutlu olmalıydı” dedi.
JÜLİDE KURAL: BEN ACIMI YAŞIYORUM
Öte yandan bu konuda konuşmak istemediğini dile getiren Jülide Kural da “Ben acımı yaşıyorum. Kim ne konuşursa konuşsun ben ne yorum yapacağım ne de konuşacağım. Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu” dedi.
Merhum oyuncunun bir vasiyet hazırladığını ve buna saygı duyulması gerektiğini belirten Kural, "Kadir’e olan saygının bir devamlılığı olarak. Zaten hukuk devreye girecektir. Kadir’e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim” derken, İnanır'ın mezarını da kendisinin yaptırdığını da açıkladı.