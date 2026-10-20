Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili krize son nokta. "Dayım bu kadar aciz miydi?"

Bugün Gel Konuşalım'a telefonla bağlanan Gül Bakar, “Miras tartışmalarıyla gündemde olmaktan utanç duyuyordum. Levent benim canım, ciğerim. Ama onun ekranlara çıkıp bu şekilde konuşmasından rahatsızlık duyuyorum. Kadir Dayım bu kadar aciz bir insan mıydı? Gitmiş mirasını vermiş, noter huzurunda, şahitleri de var. Saygı duymak lazım. Bana verilmeyen miras için ben ne diyeceğim?” dedi.

Levent İnanır'ın iddialarıyla alakalı da konuşan Bakar, "Jülide Hanım'ın bana 'mirastan sana pay vereceğim' demesinde ne zarar var?" ifadelerini kullandı.

“Dayımın son dönemlerinde yanında ben ve Levent vardı, diğer yeğenleri işleri ve uzaklık sebebiyle yanında değildi. Dayımı sevdiğim ona vefa borcum olduğu için destek verdim” diyen Bakar, “Hiçbir menfaat gözetmiyorum ama Jülide Hanım gece gündüz dayımın yanındaydı” şeklinde konuştu.

Kuzeni Levent İnanır'ı sevdiğini ve tavrının bu olduğu söyleyen Gül Bakar, "Ama ne söylediğini kulakları duymuyor. Dayım aklı başında bir insandı, kendi hür iradesiyle mirasını vermiş. Artık buna bir son verilmesi lazım, varsa bir durum mahkemede çözülmesi gerekir" dedi.

Gül Bakar'ın ablası Gülay Hanım ise "Dayımın söylediklerine saygı duyuyorum. Levent'in de üzerine daha fazla gidilmesini istemiyorum, sağlık sorunu yaşamasından korkuyorum" açıklamasında bulundu.