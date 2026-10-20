Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili krize son nokta. "Dayım bu kadar aciz miydi?"
20.10.2026 10:51
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar bitmiyor. Kadir İnanır'ın yeğenleri Levent İnanır ve Gül Bakar'ın karşı karşıya gelmesinin ardından eski şoförü de açıklama yaptı.
Yeşilçam'ın jönlerinden Kadir İnanır, 26 Haziran'da hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca 180'den fazla filmde rol alan usta oyuncu, bir süredir vasiyetiyle gündeme geliyor.
77 yaşında vefat eden Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı dava, 17 Aralık'a ertelenince tartışma büyüdü. Duruşma sonrası dayısının irade sorunu olduğunu söyleyen Levent İnanır, hukuki yollara başvuracaklarını ifade etti.
Tüm bunların ardından 28 yasal mirasçısı bulunan Kadir İnanır'ın tüm mal varlığını, kendisiyle alakalı müze, vakıf gibi girişimlerle ilgili izinleri ve telif haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı ortaya çıktı.
"KEŞKE BUNLARI DAYIM HAYATTAYKEN YÜZÜNE SÖYLESELERDİ"
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili kriz sürerken, İnanır'ın ablası Elmas Bakar'ın kızı Gül Bakar da açıklama yaptı. Dayısının hastalığı sürecinde 3 yıl boyunca yanında olduğunu söyleyen Bakar, Jülide Kural’ın usta oyuncuya gösterdiği özene şahit olduğunu belirtti.
Levent İnanır’ın televizyon programlarında ve dijital mecralarda yaptığı açıklamalara tepki gösteren Bakar, "Keşke bugün bu ithamlarda bulunanlar, Kadir İnanır hayattayken aynı sözleri onun yüzüne söyleme cesaretini gösterebilselerdi" dedi.
Bakar'ın açıklamasına kayıtsız kalmayan Levent İnanır da kuzeninin bu sözleri söylemeyeceği, kendisine yazılı olarak verildiğini, hatta Gül Bakar'ın mirastan pay almak üzere bir anlaşma yaptığını öne sürdü.
"JÜLİDE KURAL'IN BANA 'MİRASTAN SANA PAY VERECEĞİM' DEMESİNDE NE VAR?"
Bugün Gel Konuşalım'a telefonla bağlanan Gül Bakar, “Miras tartışmalarıyla gündemde olmaktan utanç duyuyordum. Levent benim canım, ciğerim. Ama onun ekranlara çıkıp bu şekilde konuşmasından rahatsızlık duyuyorum. Kadir Dayım bu kadar aciz bir insan mıydı? Gitmiş mirasını vermiş, noter huzurunda, şahitleri de var. Saygı duymak lazım. Bana verilmeyen miras için ben ne diyeceğim?” dedi.
Levent İnanır'ın iddialarıyla alakalı da konuşan Bakar, "Jülide Hanım'ın bana 'mirastan sana pay vereceğim' demesinde ne zarar var?" ifadelerini kullandı.
“Dayımın son dönemlerinde yanında ben ve Levent vardı, diğer yeğenleri işleri ve uzaklık sebebiyle yanında değildi. Dayımı sevdiğim ona vefa borcum olduğu için destek verdim” diyen Bakar, “Hiçbir menfaat gözetmiyorum ama Jülide Hanım gece gündüz dayımın yanındaydı” şeklinde konuştu.
Kuzeni Levent İnanır'ı sevdiğini ve tavrının bu olduğu söyleyen Gül Bakar, "Ama ne söylediğini kulakları duymuyor. Dayım aklı başında bir insandı, kendi hür iradesiyle mirasını vermiş. Artık buna bir son verilmesi lazım, varsa bir durum mahkemede çözülmesi gerekir" dedi.
Gül Bakar'ın ablası Gülay Hanım ise "Dayımın söylediklerine saygı duyuyorum. Levent'in de üzerine daha fazla gidilmesini istemiyorum, sağlık sorunu yaşamasından korkuyorum" açıklamasında bulundu.
İNANIR'IN ESKİ ŞOFÖRÜ KONUŞTU: KAN VERİNCE İŞTEN KOVULDUM
Kadir İnanır'ın eski şoförü Ali Garga da tarışmaya dahil oldu. Sabah'a konuşan Garga, “Hastanede Kadir Abi'nin acil kana ihtiyaç oldu. Ben de doktora 'Aynı kan grubuyuz ben verebilirim' dedim. Kan verdim ve hastaneye geri döndüm. Jülide Hanım 'Bana sormadan niye kan vermeye gidiyorsun?' diye bağırdı, işime son verdi” dedi.
Jülide Kural'ın hastanede olmadığı zamanlarda İnanır'ı görmeye gittiğini belirten Ali Garga, “Elini tutum. 'Abi nasılsın?' dediğimde Kadir Abi'nin gözünden yaşlar akmaya başladı. Ama hiçbir şey yapamadı” diye konuştu.
İnanır'ın Kural'a karşı çıkacak bir iradesi olmadığını iddia eden Ali Garga, "Hayır yoktu... İradesi olsaydı beni asla işten çıkarmazdı. Yatalaktı, konuşamıyordu bile…" dedi ve ekledi:
“Jülide Hanım benim Kadir Abi'ye bu kadar çok bağlı olmamdan rahatsızdı. Kadir Abi'nin çevresinde böyle insanların olmasını istemiyordu.”
Kadir İnanır'ın mirasını Jülide Kural'a bırakmasına şaşırdığını belirten Garga, “Hasta olduktan sonra böyle olması şaşırttı beni. Kendi iradesiyle böyle yapar mıydı? Bilmiyorum. Beni kendi iradesiyle çıkarmadı” dedi.
“O VASİYETE İNANMIYORUM”
Öte yandan Levent İnanır da geçtiğimiz hafta katıldığı bir YouTube programında, dayısının 5 milyon dolar civarı bir birikimi olduğunu ve İnanır'ın tam bir güven ortamı bulamadığı için evlenmediğini öne sürmüştü.
Kadir İnanır'ın vasiyetine inanmadığını belirten Levent İnanır, “Kadir dayımı çok iyi tanıdığım için o vasiyet sağlıklı bir vasiyet değil. Hatta bir gün hastanede dayıma ‘Allah gecinden versin sana bir şey olursa o topraklar ne olacak?’ diye sordum. Kadir dayım da ‘Vekaletim sende’ dedi. Ben kabul etmeyince, buradan çıkınca konuşacağımızı söyledi. Yani bu toprakları vasiyette başkasına bırakan biri neden böyle bir şey söylesin? Bu durumdan pay biçin, bu işin içinde bir iş var” demişti.
“Dayımın irade sorunu vardı” sözlerine de açıklık getiren Levent İnanır, “Bunu söylerken tıbbi bir şeyden bahsediyordum. Çünkü 2018'den beri çok fazla ilaç kullanıyordu, hastalığı kendisinde stres yaptığı için antidepresanlar da alıyordu" şeklinde konuşmuştu.
İnanır, sözlerine “Hadi beni geçin, öyle çok özen gösterdiği yeğenleri vardı ki onlara bir kalem bile bırakmamış. Olacak iş değil” diye devam etmişti.