Kadir İnanır'ın Ordu'daki topraklarına ne olacak? İşte Jülide Kural'ın teklifi

Geçtiğimiz haziran ayında hayatını kaybeden Kadir İnanır , vasiyetiyle gündem olmaya devam ediyor. Yeşilçam yıldızının tüm mal varlığını ve kendisiyle alakalı müze, vakıf gibi girişimlerle ilgili izinleri, telif haklarını da hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının açıklanması sonrası kriz büyüdü.

77 yaşında vefat eden Kadir İnanır'ın kendisi gibi oyuncu yeğeni Levent İnanır, bu vasiyete inanmadığını söylerken; son açıklamasında da Fatsa'daki ata topraklarından bahsetmişti.