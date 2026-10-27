Kadir İnanır'ın Ordu'daki topraklarına ne olacak? İşte Jülide Kural'ın teklifi
27.10.2026 12:05
Son Güncelleme: 27.10.2026 12:12
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar sürerken, memkeleti Ordu'daki topraklarının durumu ve hayat arkadaşı Kural'ın bu konuyla ilgili düşüncesi ortaya çıktı.
Geçtiğimiz haziran ayında hayatını kaybeden Kadir İnanır, vasiyetiyle gündem olmaya devam ediyor. Yeşilçam yıldızının tüm mal varlığını ve kendisiyle alakalı müze, vakıf gibi girişimlerle ilgili izinleri, telif haklarını da hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının açıklanması sonrası kriz büyüdü.
77 yaşında vefat eden Kadir İnanır'ın kendisi gibi oyuncu yeğeni Levent İnanır, bu vasiyete inanmadığını söylerken; son açıklamasında da Fatsa'daki ata topraklarından bahsetmişti.
"200 YILLIK ATA TOPRAĞIMIZI BİLE JÜLİDE KURAL'A BIRAKMIŞ"
Dayısının Fatsa'daki toprakların bölünmesini istemediğini ve bu konuda hassas olduğunu söyleyen İnanır, “Fatsa'daki 200 yıllık ata toprağımızı bile Jülide Hanım'a bırakmış. ‘Hissemi paylaştır’ diyerek vekaleti bana verdi. Şahitlerim bile var” demişti.
Levent İnanır, “Dayım fazla ilaç kullanıyordu, o halinden istifade ederek vasiyeti istediği gibi yaptırdı Jülide Hanım. Dayım zaten ona yaşarken çok şey bıraktı. Evler, arabalar... Hak ettiğinden de fazlasını yaptı. Mirasını bu şekilde bırakması zaten kişilik yapısına aykırı…” diye konuşmuştu.
"BENİM O TOPRAKLARLA İLGİLİ BEKLENTİM HİÇBİR ZAMAN OLMADI"
Bu açıklamalar sonrası Kadir İnanır'ın Ordu'daki topraklarıyla ilgili durum Gel Konuşalım'da ortaya çıktı. Jülide Kural'la geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmadaki bir detaydan bahseden Seray Sever, “Ben daha konuyu açmadan kendisi söyledi" dedi ve Kural'ın sözlerini şöyle aktardı:
“Benim o topraklarla ilgili beklentim hiçbir zaman olmadı. Kadir'in son dönemde de tek yanında olan, emek veren ve saygı duyan yeğeni Gül Bakar'dı. Gül de hiçbir şey talep etmedi. Ben de Gül'e o toprakların kendisine münasip olduğunu söyledim ve teklif ettim.”
Gül Bakar da daha önce bu tartışmalar sebebiyle utanç duyduğunu ve dayısının kararına saygı duyduğunu söylemişti. Bakar, "Jülide Hanım'ın bana 'mirastan sana pay vereceğim' demesinde ne zarar var?" diye konuşmuştu.
"YALNIZCA VEFA MESELESİ DEĞİL"
Öte yandan Kadir İnanır'ın vefatı sonrası yaşanan tartışmalardan rahatsız olduğunu belirten Jülide Kural, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
“Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur. Yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı büyük emeğe gösterilecek saygının, her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum.”