Kadir İnanır'ın tartışmalı mirası. Yeğeni sert çıktı: "Hayattayken yüzüne söyleselerdi"
19.10.2026 14:48
Kadir İnanır vefatı sonrası mirasıyla gündemden düşmüyor. Tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakan oyuncunun mal varlığıyla ilgili tartışmalara yeğeni Gül Bakar tepki gösterdi.
Kariyeri boyunca 180'den fazla filmde rol alan Yeşilçam'ın selvi boylu jönü Kadir İnanır, 26 Haziran'da hayatını kaybetti. 77 yaşında yaşamını yitiren usta oyuncu vasiyetiyle gündemden düşmüyor.
Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı dava, bazı yasal mirasçılara tebligat ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık'a ertelenince tartışma büyümüştü. Duruşma sonrası dayısının irade sorunu olduğunu söyleyen Levent İnanır, hukuki yollara başvuracaklarını ifade etmişti.
Bunun ardından 28 yasal mirasçısı bulunan İnanır'ın tüm mal varlığını ve kendisiyle alakalı müze, vakıf gibi girişimlerle ilgili izinleri ve telif haklarını da hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı ortaya çıkmıştı.
Vasiyet krizi sürerken Kadir İnanır'ın ablası Elmas Bakar'ın kızı Gül Bakar, yaşananların ardından duyduğu üzüntü nedeniyle bir açıklama gerçekleştirdi.
“JÜLİDE KURAL'IN ÖZENİNE BİZZAT ŞAHİT OLDUM"
“Kadir dayımın hastalığı süresince, hiçbir kişisel menfaat ya da çıkar gözetmeksizin, 3 yıl boyunca hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte yanında bulundum.” diyerek sözlerine başlayan Gül Bakar, bu sürecinin yakından takipçisi olduğunu ve Jülide Kural’ın Kadir İnanır’a gösterdiği özenin, sevginin ve fedakarlığın bizzat şahidi olduğunu ifade etti.
LEVENT İNANIR'A TEPKİ: "HAYATTAYKEN YÜZÜNE SÖYLESELERDİ"
Bakar, Levent İnanır’ın televizyon programlarında ve dijital mecralarda yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.
Bakar, Kadir İnanır’ın yaşamı boyunca oluşturduğu saygınlığın ve kişiliğinin asılsız iddialarla gölgelenmeye çalışılmasını kabul etmediğini belirtti. Söz konusu iddiaların doğruluğu araştırılmadan kamuoyuna aktarılmasına tepki gösteren Bakar, sanatçının artık kendisini savunma imkanının bulunmadığına dikkat çekti.
Açıklamasında sert ifadeler kullanan Gül Bakar, “Bugün, aramızdan ayrılmış bir insanın ardından bazı aile bireylerinin gündemde kalma çabası ve kimi basın mensuplarının gerçeklerle bağdaşmayan iddialar ortaya atmasını, bu iddiaların kamuoyuna doğruluğu araştırılmadan aktarılmasını üzüntüyle ve öfkeyle karşılıyorum.” dedi.
Kadir İnanır’ın ölümünün ardından gerçek dışı iddialarla tartışma konusu yapılmasını kabul etmediğini vurgulayan Bakar, “Keşke bugün bu ithamlarda bulunanlar, Kadir İnanır hayattayken aynı sözleri onun yüzüne söyleme cesaretini gösterebilselerdi.” ifadelerini kullandı.
“AİLE TARTIŞMASININ TARAFI DEĞİLİM”
Kadir İnanır’ın hastalık sürecinde yaşananlara yakından tanıklık ettiğini belirten Gül Bakar, açıklamasında aile içindeki tartışmaların tarafı olmak için konuşmadığını, hakikatin yanında durmak istediğini ifade etti.
Bakar, “Ben Kadir İnanır’ın yeğeniyim. Ama her şeyden önce, onun hastalık sürecinde yaşananların yakın tanığıyım. Gördüklerimi, bildiklerimi ve yaşadıklarımı inkâr etmemi kimse beklemesin. Bugün konuşuyorsam, bunun nedeni bir aile tartışmasının tarafı olmak değil, hakikatin yanında durma sorumluluğumdur.” dedi.
Kadir İnanır’ın yaşamı boyunca onuru, emeği ve ilkeleriyle öne çıktığını kaydeden Bakar, sanatçının adının kişisel hesaplaşmalara ve çıkar ilişkilerine konu edilmemesi gerektiğini savundu.
Açıklamasının sonunda sessiz kalmalarının iddiaları kabul ettikleri anlamına gelmediğini belirten Gül Bakar, Kadir İnanır’ın hatırasına saygı gösterilmesinin herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı. Bakar, yaşananların tanığı olarak bu sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti.
LEVENT İNANIR NE DEMİŞTİ?
Dayısının 5 milyon dolar civarı bir birikimi olduğunu iddia eden Levent İnanır, hastalık sürecindeki hastane masraflarının bunun yanında çok küçük kaldığını söylemişti
Kadir İnanır'ın ailesine çok bağlı biri olduğunu belirten İnanır, oyuncunun tam bir güven ortamı bulamadığı için evlenmediğini öne sürmüştü.
"SAĞLIKLI BİR VASİYET DEĞİL"
Levent İnanır, Kadir İnanır'ın açıklanan vasiyetiyle alakalı da şu sözleri söylemişti:
“Ben o vasiyete inanmıyorum. Kadir dayımı çok iyi tanıdığım için o vasiyet sağlıklı bir vasiyet değil. Hatta bir gün hastanede dayıma ‘Allah gecinden versin sana bir şey olursa o topraklar ne olacak?’ diye sordum. Kadir dayım da ‘Vekaletim sende’ dedi. Ben kabul etmeyince, buradan çıkınca konuşacağımızı söyledi. Yani bu toprakları vasiyette başkasına bırakan biri neden böyle bir şey söylesin? Bu durumdan pay biçin, bu işin içinde bir iş var.”
"İRADE SORUNU VARDI"
“Dayımın irade sorunu vardı” sözlerine de açıklık getiren Levent İnanır, “Bunu söylerken tıbbi bir şeyden bahsediyordum. Çünkü 2018'den beri çok fazla ilaç kullanıyordu, hastalığı kendisinde stres yaptığı için antidepresanlar da alıyordu" şeklinde konuşmuştu.
İnanır, sözlerine “Hadi beni geçin, öyle çok özen gösterdiği yeğenleri vardı ki onlara bir kalem bile bırakmamış. Olacak iş değil” diye devam etmişti.
"BEN ACIMI YAŞIYORUM"
Öte yandan vasiyet konusunda konuşmak istemediğini dile getiren Jülide Kural da “Ben acımı yaşıyorum. Kim ne konuşursa konuşsun ben ne yorum yapacağım ne de konuşacağım. Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu” demişti.
Merhum oyuncunun bir vasiyet hazırladığını ve buna saygı duyulması gerektiğini belirten Kural, "Kadir’e olan saygının bir devamlılığı olarak. Zaten hukuk devreye girecektir. Kadir’e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim” derken, İnanır'ın mezarını da kendisinin yaptırdığını da açıklamıştı.