Kadir İnanır'ın tartışmalı mirası. Yeğeni sert çıktı: "Hayattayken yüzüne söyleselerdi"

Dayısının 5 milyon dolar civarı bir birikimi olduğunu iddia eden Levent İnanır, hastalık sürecindeki hastane masraflarının bunun yanında çok küçük kaldığını söylemişti

Kadir İnanır'ın ailesine çok bağlı biri olduğunu belirten İnanır, oyuncunun tam bir güven ortamı bulamadığı için evlenmediğini öne sürmüştü.

"SAĞLIKLI BİR VASİYET DEĞİL"

Levent İnanır, Kadir İnanır'ın açıklanan vasiyetiyle alakalı da şu sözleri söylemişti:

“Ben o vasiyete inanmıyorum. Kadir dayımı çok iyi tanıdığım için o vasiyet sağlıklı bir vasiyet değil. Hatta bir gün hastanede dayıma ‘Allah gecinden versin sana bir şey olursa o topraklar ne olacak?’ diye sordum. Kadir dayım da ‘Vekaletim sende’ dedi. Ben kabul etmeyince, buradan çıkınca konuşacağımızı söyledi. Yani bu toprakları vasiyette başkasına bırakan biri neden böyle bir şey söylesin? Bu durumdan pay biçin, bu işin içinde bir iş var.”

"İRADE SORUNU VARDI"

“Dayımın irade sorunu vardı” sözlerine de açıklık getiren Levent İnanır, “Bunu söylerken tıbbi bir şeyden bahsediyordum. Çünkü 2018'den beri çok fazla ilaç kullanıyordu, hastalığı kendisinde stres yaptığı için antidepresanlar da alıyordu" şeklinde konuşmuştu.

İnanır, sözlerine “Hadi beni geçin, öyle çok özen gösterdiği yeğenleri vardı ki onlara bir kalem bile bırakmamış. Olacak iş değil” diye devam etmişti.