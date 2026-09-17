Kadir İnanır'ın vasiyetleri bugün açılıyor. Jülide Kural sessizliğini bozdu

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural da sessizliğini bozdu. Hürriyet'in haberine göre; bu konuda konuşmak istemediğini belirten Kural, “Ben acımı yaşıyorum. Kim ne konuşursa konuşsun ben ne yorum yapacağım ne de konuşacağım. Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu” dedi.

İnanır'ın bir vasiyetname hazırladığını vurgulayan Kural, “Buna saygı duymak lazım. Kadir’e olan saygının bir devamlılığı olarak. Zaten hukuk devreye girecektir. Kadir’e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim” ifadelerini kullandı.

“MEZARINI YAPTIRDIM”

Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilen Kadir İnanır'ın mezarını kendisinin yaptırdığını açıklayan Jülide Kural, “Alanımız dar olduğu için Kadir’i temsil eden bir güvercin koydurdum. ‘Sinema, barış, özgürlük’ yazdırdım ve önüne fotoğrafını koydurdum. Çok sade ama Kadir’i anlatan bir mezarı oldu” diye konuştu.