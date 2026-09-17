Kadir İnanır'ın vasiyetleri bugün açılıyor. Jülide Kural sessizliğini bozdu
17.09.2026 09:50
Türk sinemasının ustalarından Kadir İnanır, vefatı sonrası miras süreciyle gündeme geldi. 77 yaşında aramızdan ayrılan İnanır'ın bıraktığı üç ayrı vasiyet bugün açıklanacak.
“Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Tatar Ramazan”, “Dila Hanım”, “Kara Gözlüm” gibi birçok unutulmaz filmde rol alan, Yeşilçam'ın selvi boylu jönü Kadir İnanır, 26 Haziran 2026'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanan İnanır, vefatı sonrası miras süreciyle gündeme geldi. 2015'te bir adet, 2022 yılında da iki farklı vasiyet hazırladığı öğrenilen usta ismin miras süreciyle ilgili bugün gelişme yaşanacak.
VASİYETNAMELER AÇILIYOR
77 yaşında vefat eden Kadir İnanır'ın bıraktığı ve içeriği gizli tutulan vasiyetler bugün Beykoz Adliyesi'nde açılacak. Böylece usta oyuncunun mal varlığını kimlere bıraktığı da netleşecek.
Vefatı sonrası mal varlığı merak edilen Kadir İnanır'ın bankalarda yüklü miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkulü olduğu bunun yanı sıra yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlar da bulunduğu iddia edilmişti.
Usta oyuncunun lüks marka saatlerini, çakmak koleksiyonunu, özel işlemeli yüzüklerini ve farklı ülkelerden topladığı yaklaşık 3 bin kurbağa figürünün yer aldığı koleksiyonunu da kime bıraktığı merak edilen detaylar arasında.
"KADİR GÖNLÜ ÇOK ZENGİN BİR İNSANDI"
Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural da sessizliğini bozdu. Hürriyet'in haberine göre; bu konuda konuşmak istemediğini belirten Kural, “Ben acımı yaşıyorum. Kim ne konuşursa konuşsun ben ne yorum yapacağım ne de konuşacağım. Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu” dedi.
İnanır'ın bir vasiyetname hazırladığını vurgulayan Kural, “Buna saygı duymak lazım. Kadir’e olan saygının bir devamlılığı olarak. Zaten hukuk devreye girecektir. Kadir’e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim” ifadelerini kullandı.
“MEZARINI YAPTIRDIM”
Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilen Kadir İnanır'ın mezarını kendisinin yaptırdığını açıklayan Jülide Kural, “Alanımız dar olduğu için Kadir’i temsil eden bir güvercin koydurdum. ‘Sinema, barış, özgürlük’ yazdırdım ve önüne fotoğrafını koydurdum. Çok sade ama Kadir’i anlatan bir mezarı oldu” diye konuştu.