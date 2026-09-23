Kadir İnanır'ın yaşayan tek ağabeyinin oğlunun mirasta gözü yok
23.09.2026 14:30
Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı öne sürülen İnanır'ın yeğeni Fırat İnanır çalıştığı inşaatta ortaya çıktı.
Kariyeri boyunca 180'den fazla filmde rol alan Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti. 26 Haziran 2026 tarihinde aramızdan ayrılan İnanır'ın mirası gündemden düşmüyor.
Tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı iddia edilen yeğeni Levent İnanır, “Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize” diyerek hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.
ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA GÖRÜNTÜLENDİ
Miras tartışmaları sürerken Kadir İnanır'ın hayatta olan tek ağabeyi Reşit İnanır'ın oğlu Fırat İnanır ortaya çıktı. İnşaat projeleriyle uğraşan Fırat İnanır, gazeteci Zafer Akbaş tarafından görüntülendi.
Amcasının kararına saygı duyduğunu belirten İnanır, "Onun gibi dev bir sanatçının yeğeni olmak bana yeter" ifadelerini kullandı.
Fırat İnanır'ın bu görüntüsü sosyal medyada da gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı “Ekmeğini taştan çıkarıyor”, “Helal olsun” gibi yorumlarda bulundu.
Kadir İnanır'ın ablası Altun Arıca'nın oğlu sanatçı Soner Arıca da ağabeyi Levent İnanır'ın aksine süreçle alakalı herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmiyor.
İKİ TANIK HUZURUNDA İMZALAMIŞ
Öte yandan Kadir İnanır'ın 2022 yılında Beyoğlu 48. Noteri’nde doktor raporu ve beraberinde iki tanıkla birlikte hazırlattığı vasiyette; usta sanatçının üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalardaki ve yatırım hesaplarındaki tüm parasını ve faizlerini, koleksiyonları gibi maddi-manevi değeri olan tüm eşyalarını, sanat eserlerini, tüm alacak haklarını ve tüm telif haklarını, uzun yıllar hayat arkadaşı olan sanatçı Jülide Kural’a bıraktığı açıklandı.
Sanatçının aynı zamanda hayatının belgesel yapılmasına ve adına kurulacak dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi her türlü girişime de izni hakkı ile telif haklarını da Kural’a miras bıraktığı öğrenildi.
180'DEN FAZLA FİLMDE ROL ALDI
15 Nisan 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde ailesinin son çocuğu olarak dünyaya gelen Kadir İnanır, ilkokul ve ortaokul eğitimini Fatsa'da tamamladı. İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü’nü bitirerek eğitim hayatını tamamlayan İnanır, 1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"'nda finale kaldı ve birinci oldu.
18 yaşındayken "Yedi Adım Sonra" adlı filmdeki küçük rolle sinemaya adım atan Kadir İnanır, Atıf Yılmaz'ın yönettiği “Kara Gözlüm” filminde ilk kez başrol oynadı ve Türkan Şoray'la kamera karşısına geçti. Yeşilçam'ın en çok yakışan çiftlerinden olan Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın “Kara Gözlüm” ile başlayan birlikte başrol oynama gelenekleri birçok yapımda devam etti. İkili, son olarak “Gönderilmemiş Mektuplar” filminde birlikte rol aldı.
İnanır; “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Utanç”, “Amansız Yol”, “Kırık Bir Aşk Hikayesi”, “Tatar Ramazan", “Dila Hanım”, “Yılanların Öcü”, “Uyanık Kardeşler”, “72. Koğuş” başta olmak üzere birçok filmde rol aldı.
Sinemanın sert ve yakışıklı adamı olarak bilinen Kadir İnanır, kariyeri boyunca 180'den fazla sinema filminde ve televizyon dizisinde rol aldı. Usta ismin son film projesi 2019'da çekilen “Kapı” filmi oldu.
Uzun süredir hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte gözlerden uzak bir yaşam süren İnanır, 2024’te de beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavi süreci sonrası taburcu olmuştu.