Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'a uzaklaştırma. Neslihan Acar duyurdu
24.09.2026 15:29
Kadir İnanır'ın miras tartışması sonrası karşı karşıya gelen Neslihan Acar ile Levent İnanır arasında sular durulmuyor.
Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır vefatı sonrası mal varlığıyla gündemden düşmüyor. 77 yaşında aramızdan ayrılan İnanır'ın mirası üzerinden başlayan tartışma sonrası eski eşler Neslihan Acar ile Levent İnanır da karşı karşıya geldi.
LEVENT İNANIR'A ESKİ EŞİNDEN YANIT
İnanır'ın dayısının sorunları olduğunu söylemesi üzerine sessizliğini bozan Neslihan Acar, “Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir” demiş.
Acar, sözlerine "İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir. Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için…” diye devam etmişti.
"MÜSAMERENİZİ ÖTEDE OYNAYIN"
Bunun ardından tehdit mesajları aldığını öne süren Acar, "Eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldığım doğrudur” demişti.
Acar, “Mesaj 77 yaşındaki sevgili anneme atılmasından başka bir önem taşımamaktadır. Ülkemin dik duran her kadını gibi elbette şiddet de mobbing de gördüm.Ülkede bunca şiddet mağduru, bunca faili meçhul kadın varken,benimki gündem işgali, magazin malzemesi olurdu bu da benim utancım olurdu. Doğru bildiğimi doğruca söylerim, söyleyeceğim. Önce adil olacaksın, sonra adalet arayacaksın. Her fikrim, yorumum irademdir. Müsamerenizi ötede oynayın. Demirden korkan trene binmez” diye sözlerini sürdürmüştü.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Neslihan Acar'ın bugün eski eşi hakkında uzaklaştırma tedbiri kararı aldırdığı açıklandı.
Oyuncunun menajeri Özlem Ülüş, yaptığı yazılı açıklamada "Menajerliğini yürüttüğüm Neslihan Acar tarafından, Avukatı Şebnem Şencebe aracılığıyla gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Yürütülen hukuki süreç kapsamında, ilgili kişi hakkında mahkemece uzaklaştırma tedbiri kararı verilmiştir" dedi.
Hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar herhangi bir açıklama yapılmayacağını belirten Ülüş, "Bu süreçte söz hakkı tanıyan, gelişmeleri hassasiyetle takip eden ve desteğini esirgemeyen tüm basın mensuplarına ve kamuoyuna teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.