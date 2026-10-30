Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'dan Jülide Kural'a yanıt. "Dayımın saatleri, yüzükleri nerede?"
30.10.2026 09:36
Son Güncelleme: 30.10.2026 09:55
Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, Jülide Kural'ın vasiyetle ilgili açıklamasına yanıt verdi. Evlenmeyi dayısının istemediğini öne süren İnanır, ziynet eşyalarının evde olmadığını iddia etti.
26 Haziran'da hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın ardından miras tartışmaları bitmiyor. Usta oyuncunun tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının açıklanmasıyla alevlenen tartışmada yeni iddialar ortaya atıldı.
Önceki gün hakkındaki iddialara yanıt veren Jülide Kural, Kadir İnanır'ın iddia edildiği gibi büyük bir servete sahip olmadığını ve oyuncunun mal varlığının birlikte yaşadıkları ev, üç eski otomobil, bankadaki bir miktar birikimden oluştuğunu iddia etti.
İnanır'ın dünyaca ünlü markalı saatlerinin olmadığını öne süren Kural, evlenmek istemeyen tarafın kendisi olduğunu belirtti ve oyuncunun Fatsa'daki topraklarını da oyuncunun yeğeni Gül Bakar'a bırakacağını söyledi.
"DAYIMIN HİÇBİR ZİYNET EŞYASI EVDE BULUNAMADI"
Kural'ın bu açıklamalarına Levent İnanır yanıt verdi. Sabah gazetesine konuşan İnanır, Jülide Kural'ın Fatsa'daki toprakları kuzenine bırakmasından mutluluk duyduğunu belirtti.
Dayısıyla hastaneye kaldırılmadan önce üç kere görüştüğünü söyleyen Levent İnanır, usta oyuncunun bu görüşmelerde farklı farklı lüks markalı saatler ve yüzükler taktığını iddia etti.
Hatta Kural'ın evdeki çalışanın suçlaması sonrası hukuki yollara başvurduğunu ve dayısının eşyalarına tedbir konulduğunu söyleyen İnanır, “Tedbir koydurduğumda Hakime hanım, avukatımla birlikte dayımın evine gitti. Evde saatleri de yüzükleri de altın çakmakları da yoktu. Yani hiçbir ziynet eşyası yoktu. Dayımın kasasını açtılar, orada da yoktu. Benim gözümle gördüğüm saatleri, yüzükleri nerede? Hiçbiri bulanamadı evde” dedi.
"İNSANLAR TEDAVİ İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR"
Kadir İnanır'ın 28 Haziran'da defnedildiğini, Jülide Hanım'ın ise 13 Temmuz'da Bodrum'a gittiğini iddia eden Levent İnanır, dayısının mezarının ağustos ayında yapıldığını söyledi ve “Kural'ın psikolojik tedavi için Bodrum'a gittim' açıklaması bana inandırıcı gelmiyor. İnsanlar İstanbul'a tedavi için geliyor, Bodrum'a ise tatile gidiyorlar” ifadelerini kullandı.
Kural'ın evlilikle ilgili sözleri hakkında da konuşan Levent İnanır, “Kendisi Kadir dayıma evlilik teklifinde bulundu. Hatta 'Benim yeşil pasaportum var, evlenince senin de olacak. Dünyayı gezeriz' dedi. Ama evlilik teklifini dayım kabul etmedi” dedi.
Aldığı tepkilerden de bahseden Levent İnanır, hukuki olarak hakkını arayacağını söyledi.
MÜJDE AR'DAN KURAL'A DESTEK
Öte yandan Mijde Ar da Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili tartışmaya kayıtsız kalamadı. Jülide Kural'a destek veren oyuncu, İnanır'ın manevi hatırasına duyduğu saygı sebebiyle ve bir kadın olarak da sessiz kalamayacağını belirtti. Müjde Ar, ülide Kural’ın miras tartışması üzerinden psikolojik saldırıya maruz kaldığını öne sürdü.
Bir gazeteye Jülide Kural ile Kadir İnanır'ın ilişkisine dair konuşan Ar, “Sevgilerine, güvenlerine ve birbirlerine bağlılıklarına bizzat tanıklık ettiğim 20 yılı aşkın hayat arkadaşlığının, Levent İnanır’ın şahsi hırsları üzerinden tartışmaya açılması kabul edilebilir bir husus değildir” dedi.
Müjde Ar, Levent İnanır'ın mevcut durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dayısının hatırası önüne koymasının Kadir İnanır'ın manevi mirasına karşı bir saygısızlık olarak gördüğünü ifade etti.