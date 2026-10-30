Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'dan Jülide Kural'a yanıt. "Dayımın saatleri, yüzükleri nerede?"

26 Haziran'da hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın ardından miras tartışmaları bitmiyor. Usta oyuncunun tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının açıklanmasıyla alevlenen tartışmada yeni iddialar ortaya atıldı.

Önceki gün hakkındaki iddialara yanıt veren Jülide Kural, Kadir İnanır'ın iddia edildiği gibi büyük bir servete sahip olmadığını ve oyuncunun mal varlığının birlikte yaşadıkları ev, üç eski otomobil, bankadaki bir miktar birikimden oluştuğunu iddia etti.

İnanır'ın dünyaca ünlü markalı saatlerinin olmadığını öne süren Kural, evlenmek istemeyen tarafın kendisi olduğunu belirtti ve oyuncunun Fatsa'daki topraklarını da oyuncunun yeğeni Gül Bakar'a bırakacağını söyledi.