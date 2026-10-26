Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'dan yeni iddialar. "Dayımın öldüğü hafta tatile gitti"
26.10.2026 09:32
Kadir İnanır'ın ölümün ardından vasiyetiyle ilgili tartışma bitmiyor. Daha önce "Dayımın irade sorunları var." diyerek dikkatleri üzerine çeken Levent İnanır, bu kez Jülide Kural'ı hedef aldı.
Tam dört ay önce bugün hayatını kaybeden Yeşilçam'ın jönlerinden Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar sürüyor.
Daha önce “Dayımın irade sorunları vardı.” açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, bu kez de tüm malvarlığın kaldığı isim Jülide Kural hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.
“DAYIM BÖYLE BİR VASİYETE ASLA RIZA GÖSTERMEZ”
"İnanır, tüm mirasını birliktelik yaşadığı Jülide Kural'a bıraktı. Vasiyetinde aile üyelerine yer vermemesine şaşırdınız mı?" sorusu sorulan Levent İnanır Günaydın'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Tabii ki. Dayım böyle bir vasiyete asla rıza göstermez. Onun en yakınlarından biri bendim. Buna itiraz ettiğim için beni medyaya farklı gösterme çabasına girdiler. Vasiyet açıklanacak diye bizi çağırdılar. 28 kuzenim medyatik olduğum için sözcü olarak beni seçti. Orada yaptığım konuşma bile çarpıtıldı. Onlara diyorum ki, gayet sakin ve gülerek 'Hakime hanım yeterli çoğunluk olmadığı için, 17 Aralık'a erteledi.' Sözlerim bu kadardı, farklı algı yaratmak isteyenler var.
“JÜLİDE HANIM FARKLI YANSITMAK İSTİYOR AMA GERÇEK ÖYLE DEĞİL”
Dayım, Jülide Hanım'la 20 yıllık birliktelik yaşadı. O da kopuk, kopuk. Kadir dayımın filmleri, hanımefendinin kendi işleri, turneleri falan, zaman zaman ayrılıklar, küslükler oldu... Dayım onunla evlenmedi. Ama dayım eğer nikah yapmadıysa bu büyük aşk gibi anlatılan bir şeye, burada ciddi soru işareti var demektir. Jülide Hanım farklı yansıtmak istiyor olabilir ama gerçek öyle değil."
“200 YILLIK ATA TOPRAĞIMIZI BİLE BU KADINA BIRAKMIŞ”
Vasiyette çok ciddi bir sıkıntı olduğunu da belirten İnanır, "Mesela, dayımla bir konuşmamda müze yapımı meselesi konuşuldu. Dayımın arşivi bende. Ona filmlerde kullandığı aksesuarlar dahil birçok eşyasını, ödüllerini, arşivini müze haline getirmek istediğimi söylemiştim. O da istemişti. Vasiyetnamede müze yapma hakkı bile Jülide Hanım'a verilmiş. Böyle bir şeyi ona bırakma ihtimali yok. Fatsa'daki 200 yıllık ata toprağımızı bile bu kadına bırakmış. Dayım, burası konusunda çok hassastı." sözleriyle Kadir İnanır'ın yeğenleri arasında toprağın bölünmesini bile istemediğini öne sürdü.
İnanır, "Ata toprağını neden Jülide Hanım'a bıraksın. ‘Hissemi paylaştır’ diyerek vekaleti bana verdi. Şahitlerim bile var. Dayım fazla ilaç kullanıyordu, o halinden istifade ederek vasiyeti istediği gibi yaptırdı Jülide Hanım. Dayım zaten ona yaşarken çok şey bıraktı. Evler, arabalar... Hak ettiğinden de fazlasını yaptı. Mirasını bu şekilde bırakması zaten kişilik yapısına aykırı. Onu gerçekten tanıyan insanlar da "Kadir asla böyle bir şey yapmaz" diyor. Vasiyetteki bir diğer anlamsız yer, eğer Jülide Hanım dayımdan önce ölürse, dayımın malları 3 vakfa kalacakmış. Yani dayım yaşarken kendi evinde kiracı olacakmış. Böyle saçma bir şey olabilir mi?" diyerek duruma tepki gösterdi.
Kural'ın kendisini hiçbir zaman sevmediğini iddia eden İnanır, “Açıkça da bunu söylemişti. Jülide Hanım dayımın bütün arkadaşlarıyla, akrabalarıyla arasını bozdu. Dayımın eski şoförüne bile tahammül edemedi. Dayıma kan verdiği için işten atıldığını ben de biliyordum ama ayıp olur diye dile getirmedim. Dayımı kim sevip, yanında oluyorsa o kişiyi dayımdan uzaklaştırmaya çalıştı. Jülide Hanım bunu sistematik olarak yaptı. Dayımı dolduruşa getirip bunu yapıyordu. 2012'de dayım ameliyat olduğunda Türkiye'nin bütün starları hastaneye geldi. 2025'de ise Sermiyan Midyat dışında tek bir isim gelmedi.” dedi.
“İLK HAFTASINDA BODRUM'A TATİLE GİTTİ”
Jülide Kural'ın mirası nasıl değerlendireceğine yönelik soruya da yanıt veren İnanır, şu cümlelerde Kural'ı hedef alarak yeni bir iddiada bulundu:
"Mirasını yiyecek. Okul mu yaptıracak sanıyorsunuz? Hayatını yaşayacak. Şimdi kendisini arayanlara 'yas tutuyorum' diyormuş. Dayımın vefatının ilk haftasında Bodrum'a tatile gitti. Ne yasından bahsediyor? Dayımın son şoförü bıraktı havalimanına. Hatta şoförle havalimanında tartışmış. İşten çıkarmış, 'Tazminatı da Kadir'den alırsın2 demiş. 3 sene dayıma hizmet etmiş şoförüne, ölmüş insandan tazminatını al diyen biri Jülide Hanım..."
Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural da sessizliğini ilk kez geçen hafta bozmuştu. Gel Konuşalım'a açıklama yapan Kural, çok üzgün ve yasta olduğunu söylemişti.
Bu konu ile alakalı konuşmak istemediğini ve tartışmalardan rahatsız olduğunu ifade eden Kural, yazılı bir açıklama yapmıştı.
"YALNIZCA VEFA MESELESİ DEĞİL"
Gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu Jülide Kural'ın açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:
“Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur. Yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı büyük emeğe gösterilecek saygının, her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum.”