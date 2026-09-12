Kahramanmaraş'ta bir ilk. Kültür Yolu Festivali başladı

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sözlerine 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren Kahramanmaraş’ın moraline ve umuduna güç katacağına inanıldığı için Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne şehri dahil eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür ederek başladı. Ünlüer, depremde zarar gören kültür varlıklarının ihyası ve şehrin kültür sanat hayatının yeniden canlanması adına gerçekleştirilen festivalin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Kahramanmaraş’ın tarihi, edebiyatı, sanatı, gelenekleri ve gastronomisinden söz eden Ünlüer, “Festival boyunca şehrimizin tarihi, kültürel değerleri, sanatı, mutfağı ve gelenekleri farklı etkinliklerle tanıtılacak; Kahramanmaraş’ın sahip olduğu bu zenginlikler hemşehrilerimizle ve ülkemizin dört bir yanından gelecek misafirlerimizle buluşacaktır" dedi.

“Kültürün, sanatın ve ortak değerlerimizin buluştuğu bu önemli organizasyonun, Kahramanmaraş’ımızın tanıtımına ve kültürel hayatına önemli katkılar sunacağına inanıyorum” diyen Ünlüer, “Bu festivalin, deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecimizde şehrimizin moraline, sosyal hayatına ve kültürel canlılığına da güç katacaktır” ifadelerini kullandı.