Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz günler sonra etkinlikte. Bastonu dikkat çekti
12.09.2026 11:22
Geçtiğimiz haftalarda kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, bir davette görüntülendi. Ünlü ismin bastonla yürümesi sosyal medyada gündem oldu.
Komedyen Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Yılmaz, anjiyo olmuş ve iki gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olmuştu.
Taburcu olduktan sonra ailesiyle bir araya gelen ve son durumu hakkında bilgi veren Cem Yılmaz “Evet, sigarayı bıraktım, kiloyu verdim… Allah'a şükür sağlığım iyi. Tekrar emeği, dileği ile destek olan her sevenime teşekkür ederim” demişti.
BASTONU GÖZDEN KAÇMADI
53 yaşındaki Cem Yılmaz, geçirdiği zor günler sonrası İstanbul Beykoz'da bir etkinlikte ortaya çıktı. Kalp krizi sonrasında ilk kez bir davete katılan komedyenin baston kullanması dikkat çekti. Keyifli olduğu görülen Yılmaz, hayranları tarafından görüntülendi.
YILLARDIR BASTON KULLANIYOR
Bazı hayranları Yılmaz'ın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle baston kullandığını düşünse de komedyen önceki yıllarda da bastonla paylaşımlar yapıyordu.
Hatta Cem Yılmaz, 2023'te anne ve babasıyla verdiği bu pozu “Emekliler buluştuk” diye yayınlamıştı. Öte yandan komedyen, bastonunu stand-up gösterilerinde de kullanıyor.
Ayrıca baston her ne kadar bugün yaşlılıkla bağdaştırılsa da tarih boyunca saygınlık ve gücü temsil eden bir aksesuar olarak kullanıldı. Baston ve asalar ilk olarak Antik Mısır'da firavunların güç ve kudret simgesiydi. Örneğin Firavun Tutankhamun'un mezarından 132 adet lüks baston çıkmıştı.