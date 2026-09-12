Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz günler sonra etkinlikte. Bastonu dikkat çekti

Bazı hayranları Yılmaz'ın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle baston kullandığını düşünse de komedyen önceki yıllarda da bastonla paylaşımlar yapıyordu.

Hatta Cem Yılmaz, 2023'te anne ve babasıyla verdiği bu pozu “Emekliler buluştuk” diye yayınlamıştı. Öte yandan komedyen, bastonunu stand-up gösterilerinde de kullanıyor.

Ayrıca baston her ne kadar bugün yaşlılıkla bağdaştırılsa da tarih boyunca saygınlık ve gücü temsil eden bir aksesuar olarak kullanıldı. Baston ve asalar ilk olarak Antik Mısır'da firavunların güç ve kudret simgesiydi. Örneğin Firavun Tutankhamun'un mezarından 132 adet lüks baston çıkmıştı.