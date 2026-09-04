Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz yeni reçetesini açıkladı

Ünlü isim paylaşımında şunları söyledi:

"Evet, sigarayı bıraktım, kiloyu verdim... İstediğiniz her şeyi yaptım. Sıra toplumda bakalım. Toplum da benim dileklerimi yerine getirecek mi? Evet toplum söz sende :)) Allaha şükür sağlığım iyi. Tekrar emeği, dileği ile destek olan her sevenime teşekkür ederim... Beni yine kurtardınız. 1 haftadır kalbine damarına baktırmayan kaldıysa baktırsın... Damar çok önemli"