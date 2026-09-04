Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz yeni reçetesini açıkladı
04.09.2026 19:00
Kalp krizi geçiren ve tedavisi sonrası durumu iyiye giden Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyoya alınmıştı. Tedavisinin ardından sağlık durumu iyiye giden ünlü komedyen taburcu edilmişti.
Yılmaz, sosyal medyada yeni bir paylaşımda bulunarak sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini söyledi.
Ünlü isim paylaşımında şunları söyledi:
"Evet, sigarayı bıraktım, kiloyu verdim... İstediğiniz her şeyi yaptım. Sıra toplumda bakalım. Toplum da benim dileklerimi yerine getirecek mi? Evet toplum söz sende :)) Allaha şükür sağlığım iyi. Tekrar emeği, dileği ile destek olan her sevenime teşekkür ederim... Beni yine kurtardınız. 1 haftadır kalbine damarına baktırmayan kaldıysa baktırsın... Damar çok önemli"
NE OLMUŞTU?
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, kalp krizi şüphesi üzerine hastaneye kaldırılmıştı.
Hastanede yapılan kontrollerin ardından anjiyoya alınan Yılmaz’a stent ve balon uygulanmıştı. Tedavisinin ardından sağlık durumu iyiye giden ünlü komedyen taburcu edilmişti.
Yılmaz, hastaneden çıktıktan sonra ailesiyle bir araya gelmişti. Sosyal medya hesabından aile fotoğrafı paylaşan Yılmaz’ın gönderisi kısa sürede ilgi gördü.
Fotoğrafta Yılmaz’ın ailesiyle birlikte olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Yılmaz'ın ayakkabı giymemesi ve masadaki su böreği de dikkat çekti.