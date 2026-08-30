Kalp krizi geçirmişti. Cem Yılmaz hastane odasından paylaştı. İşte son sağlık durumu
30.08.2026 08:35
Son Güncelleme: 30.08.2026 15:55
Kalp krizi geçirmesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) tedavi altına alınan Cem Yılmaz sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı.
Göğsünde ağrı hissetmesiyle 112 acil servisi arayan 53 yaşındaki komedyen Cem Yılmaz, dün akşam saatlerinde apar topar hastaneye kaldırıldı.
Yılmaz rahatsızlığının ilk dakikalarında ambulansla önce Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Buradan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan komedyene anjiyo yapılmasına karar verildi.
SAĞLIK BAKANI: YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINDA
Anjiyo sonrası aynı hastanede tedavisi devam eden Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin Bakan Kemal Memişoğlu'dan da açıklama gelmişti.
Memişoğlu, "Değerli sanatçımız Cem Yılmaz’ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir." demişti.
OPERASYONU GERÇEKLEŞTİREN DOKTOR: ANJİYOSU ÇOK GÜZEL GEÇTİ
Anjiyoyu gerçekleştiren Yılmaz'ın doktoru da operasyonu ve sonrasını anlatmıştı.
Hastaneye geldiğinde Yılmaz'ın bilincinin açık olduğunu aktaran doktor, şöyle konuşmuştu:
"Hemen anjiyo laboratuvarına aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemini tamamladık. Kendisi yoğun bakımda. Şu an durumu stabil. Takibini burada 2 gün boyunca sürdürmeyi planlıyoruz. Umarım sağlıcakla yakında ailesine kavuşur. Anjiyosu çok güzel geçti. Kalp krizini ilgilendiren damara balon ve stent işlemleri uyguladık. Şu anda yatağında istirahat ediyor."
"KALP KRİZİNİ İLGİLENDİREN DAMARI AÇIYORUZ”
Cem Yılmaz'ın 2 gün sonra taburcu edilebileceğini ve durumunun stabil olduğunu ifade eden doktor, şunları kaydetmişti.
“Şu anda tek damar, bir ufak yan damarı için ileride gerekir mi diye sonra bakıyoruz. Şu an kalp krizini ilgilendiren damarı açıyoruz. Diğer yan damar için de ayrıntılı bakacağız. Belki ona hiç işlem yapmaya gerek kalmayacak. Orası ilaçla idare eder. Bizim kalp krizi türlerimiz var. Bir insanın geçirebileceği büyük kalp krizlerinden biriyle geldi. İki saat içinde çoğu dokusu ölmeden kalp yetmezliği dönmeden müdahale ettik. Sağ olsun Ayvacık Devlet Hastanesindeki arkadaşlar çok güzel müdahale etmişler. 112 Acil Çağrı Merkezi, ambulansı çok hızlı yönlendirmiş. Herkes, Ayvacık'tan itibaren göğüs ağrısı başladığı andan beri Cem Bey’e güzel müdahale etmiş.”
AĞABEYİ CAN YILMAZ: MÜDAHALE VAKİT KAYBETMEDEN YAPILDI
Gelişmenin ardından Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, kardeşinin sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.
Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Cem Yılmaz’ın durumu iyi. Geçirdiği kalp spazmının ardından gerekli müdahale vakit kaybetmeden yapıldı ve tedavi süreci başarıyla tamamlandı. Kendisi şu anda doktorlarının kontrolünde dinleniyor. Bu süreçte arayan, mesaj atan, dua eden ve iyi dileklerini gönderen herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz.”
HASTANEDEN YENİ AÇIKLAMA GELDİ
“SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ, HATTA ESPRİ YAPIYOR”
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, "Yılmaz'ın söz konusu problem yaşayan, sorunlu olan damarlarına başarıyla müdahale ediliyor. Şükürler olsun şu an için iyi. Biraz önce ziyaret etti. Genel sağlık durumu gayet iyi şükürler olsun, hatta espri yapıyor."
"DURUMU BÖYLE DEVAM EDERSE SERVİSTE TAKİP EDERİZ"
Cem Yılmaz'ın doktoruysa şunları kaydetti:
“Kalp krizinin beklediğimiz komplikasyonlarının gelişme ihtimaline karşın yoğun bakımda duruyor. Damardan giden kan sulandırıcı ilaçları var. Genel durumu böyle iyi gitmeye devam ederse akşam üzeri 24 saati doldurunca servis şartlarında kendisini takip edeceğiz. Bir iki gün içinde de sağlıcakla evine uğurlarız.”
CEM YILMAZ'DAN İLK AÇIKLAMA
Hastanede tedavisi devam eden Cem Yılmaz son olarak Instagram hesabından ilk paylaşımını yaptı.
Yılmaz paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:
"Sağ olun arkadaşlar iyiyim. Tam GORA'nın çekimleri bitti, dedim ki şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu, sette hiç belli etmez, kemiklerin ağrır iş bitince…
“DÜN KÖTÜ BİR AĞRI SAPLANDI GÖĞSÜME”
Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme, sırtıma. Eve gidip yatsam hala yatıyor olurdum… Ayvacık'ta ilk hastanede, burada Çanakkale'de ki arkadaşlarıma teşekkür ederim, edeceğim sonra detaylı. Soran eden gelen herkese teşekkür ederim. Sağlık Bakanımız da sağ olsun, geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Tüm sağlık dünyası zaten beni sever ne mutlu… Neyse kötü bir gün geçirdim vesselam. Sevenlere tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağlıklı olun inşallah."