Kalp krizi geçirmişti. Cem Yılmaz'dan babasıyla paylaşım
10.09.2026 14:58
Son Güncelleme: 10.09.2026 15:06
Kısa bir süre önce kalp krizi geçirip anjiyo olan Cem Yılmaz, günden güne iyileşiyor. Komedyen, son olarak babasıyla tavla oynadığı anları takipçileriyle paylaştı.
Cem Yılmaz, 29 Ağustos’ta Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki yazlık evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren ve ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen komedyene anjiyo yapıldı.
Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından el bileğinden yaklaşık 40 dakika süren balon ve stent işlemi uygulanan Cem Yılmaz, iki gün sonra taburcu edildi.
Taburcu olduktan sonra ailesiyle bir araya gelen Cem Yılmaz, sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini de açıklamıştı.
BABA OĞUL TAVLA KEYFİ
Sağlık durumu günden güne iyileşen Cem Yılmaz, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Babası Arif Yılmaz ile tavla oynadığı anları paylaşan komedyenin keyfinin yerinde olması dikkatlerden kaçmadı.