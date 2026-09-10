Kalp krizi geçirmişti. Cem Yılmaz'dan babasıyla paylaşım

Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından el bileğinden yaklaşık 40 dakika süren balon ve stent işlemi uygulanan Cem Yılmaz , iki gün sonra taburcu edildi.

Taburcu olduktan sonra ailesiyle bir araya gelen Cem Yılmaz , sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini de açıklamıştı.