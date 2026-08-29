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Kalp rahatsızlığı geçiren Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı, durumu iyi

29.08.2026 21:21

Son Güncelleme: 29.08.2026 22:18

NTV - Haber Merkezi

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Komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sanatçının kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma alındığı, durumunun iyi olduğu açıklandı.

Kalp rahatsızlığı geçiren Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı, durumu iyi
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29 Ağustos 2026 tarihinde Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

 

Sağlık ekipleri, göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine götürdü.

Kalp rahatsızlığı geçiren Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı, durumu iyi 1
Sosyal Medya

Sanatçı, ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kalp rahatsızlığı geçiren Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı, durumu iyi 2
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Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Yılmaz'ın anjiyo işlemine alındığı öğrenildi.

GENEL DURUMU İYİ 3
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GENEL DURUMU İYİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cem Yılmaz'ın genel durumunun iyi olduğunu bildirdi.

 

Memişoğlu'nun açıklaması şöyle: ‘’Değerli sanatçımız Cem Yılmaz’ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir.

 

Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.''