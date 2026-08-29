Kalp rahatsızlığı geçiren Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı, durumu iyi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cem Yılmaz'ın genel durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Memişoğlu'nun açıklaması şöyle: ‘’Değerli sanatçımız Cem Yılmaz’ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir.

Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.''