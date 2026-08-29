Kalp rahatsızlığı geçiren Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı, durumu iyi
29.08.2026 21:21
Son Güncelleme: 29.08.2026 22:18
Komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sanatçının kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma alındığı, durumunun iyi olduğu açıklandı.
29 Ağustos 2026 tarihinde Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Sağlık ekipleri, göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine götürdü.
Sanatçı, ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Yılmaz'ın anjiyo işlemine alındığı öğrenildi.
GENEL DURUMU İYİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cem Yılmaz'ın genel durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Memişoğlu'nun açıklaması şöyle: ‘’Değerli sanatçımız Cem Yılmaz’ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir.
Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.''