Kanlı Tabya olarak biliniyor. Bu müzeye gelenler savaşın acı yüzüyle karşılaşıyor
21.07.2026 10:35
Kars'taki Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, gerçekçi canlandırmaları ve efektleriyle her yaştan ziyaretçinin destansı mücadeleye tanıklık etmesini sağlıyor.
Türkiye'nin doğu sınırındaki stratejik kentlerinden Kars'ta hizmet veren Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, I. Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı yıllarında Kafkas Cephesi'nde yaşanan mücadeleyi tüm yönleriyle anlatıyor.
Tarihi belge ve eserlerin yanı sıra interaktif sunum tekniklerine sahip müze, ziyaretçilerine adeta geçmişe yolculuk yapma imkanı sunuyor.
"GERÇEKTEN DUYGU SELİ"
Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'nden çok etkilendiğini ifade eden Nazlı Taş, "Gerçekten duygu seli, bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin, bir babanın oğluyla konuşmasını az önce okudum. Çok duygulandım, gerçekten üzerleri ince üşüyorlar, hiçbir şey yemeden aç, susuz düşmanlarla mücade ediyorlar. Allah onların hepsinden razı olsun. Ruhları şad olsun, Allah'ım mekanlarını cennet eylesin" dedi.
Müze'nin asıl adının Kanlı Tabya olduğunu belirten Dursun Sakman ise, "Buraları Kanlı Tabya olarak biliyorduk. Gelip duygulanmamak, buraları görmemek mümkün değil, geldik geziyoruz, tarihimizi yeniden yaşıyoruz. Allah bir daha öyle günler göstermesin" diye konuştu.
Müzenin en dikkat çeken bölümlerini ise savaşın gerçek yüzünü yansıtan canlandırmalar oluşturuyor. Askerlerin tedavi edildiği revir, ameliyathane, koğuş ve mutfak bölümleri aslına uygun şekilde hazırlanırken, yaralı askerleri temsil eden gerçekçi modeller ziyaretçilere savaşın zorlu şartlarını hissettiriyor.
Ses efektleri, ışık oyunları, görsel projeksiyonlar ve interaktif anlatım teknikleri sayesinde ziyaretçiler, cephede yaşanan çatışmaları, askerlerin fedakarlığını ve dönemin ağır yaşam şartlarını adeta birebir deneyimliyor. Özellikle Sarıkamış Harekatı'nın izlerini taşıyan bölümler dikkat çekiyor.
Öte yandan müzede, Kafkas Cephesi'nde kullanılan silahlar, askeri teçhizatlar, üniformalar, madalyalar, döneme ait belgeler ile Kars'ın kültürel geçmişini yansıtan etnografik eserler de sergileniyor.
Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, yalnızca savaşın anlatıldığı bir sergi alanı değil, milli hafızayı canlı tutan önemli bir kültür merkezi olarak öne çıkıyor.