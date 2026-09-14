Kanser teşhisinde sıra dışı yöntem: Köpekler ve yapay zeka iş başında

Dognosis tarafından Karnataka eyaletindeki altı hastaneyle yürütülen ve 1500’den fazla kişinin katıldığı çalışma, Journal of Clinical Oncology’de yayımlandı.

Şirket, sistemin yedi yaygın kanser türünün tespitinde yüzde 90’ın üzerinde doğruluk oranına ulaştığını bildirdi. Bir sonraki aşamada yöntemin gerçek sağlık taraması programlarında denenmesi planlanıyor.

Girişim, gerekli ticari onayı alarak sistemi gelecek yıl kullanıma sunmayı hedefliyor. Yöntemin özellikle kanser teşhislerinin çoğunlukla hastalık ilerledikten sonra konulduğu Hindistan’da, kolay ve uygun maliyetli bir ilk tarama aracı olabileceği belirtiliyor.

Köpeklerin olası vakaları belirlemesi, bu kişilerin daha kapsamlı tıbbi testlere yönlendirilmesini sağlayabilir. Ancak yöntemin tek başına kesin tanı aracı olarak kullanılması öngörülmüyor.

UZMANLARDAN TEMKİNLİ İYİMSERLİK

Projede yer almayan kanser uzmanları sonuçları umut verici bulmakla birlikte temkinli yaklaşıyor.

Ramaiah Memorial Hastanesi Onkoloji Bölümü Başkanı Santhosh Kumar Devadas, çalışmanın erken aşamada olumlu bir işaret verdiğini ancak kesin sonuçlara ulaşılabilmesi için çok daha geniş gruplarla yeni araştırmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Manipal Hastanelerinde görev yapan onkolog Neelesh Reddy de teknolojinin hastalara ne ölçüde yarar sağlayacağının zaman içinde anlaşılacağını belirtti.

Hindistan’da kanser önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul ediliyor. Ülkede her dokuz kişiden birinin yaşamının bir döneminde kansere yakalanabileceği tahmin ediliyor.

Şirket, köpeklerin günde yalnızca 30 ila 45 dakika çalıştığını ve eğitimlerde ceza yerine ödüle dayalı yöntemler kullanıldığını ifade ediyor.