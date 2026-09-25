Kapadokya Japonya’da tanıtıldı. Japonya Turizm Fuarı'nda büyük ilgi gördü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tourism Expo Japan 2026 kapsamında Kapadokya’nın Uzak Doğu pazarındaki tanıtımını güçlendiren çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Peribacaları, yer altı şehirleri, balon turları ve zengin kültürüyle Kapadokya’yı daha fazla Japon misafirimizin seyahat rotasına taşımak için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Kapadokya Alan Başkanlığının birlikte yürüttüğü tanıtım çalışmaları kapsamında Kapadokya, Tourism Expo Japan 2026’da doğal güzellikleri, tarihî mirası ve farklı turizm deneyimleriyle uluslararası turizm profesyonellerine tanıtılıyor. Yoğun ilgi gören Kapadokya standındaki tanıtım faaliyetlerine, Japonya turizm sektörüyle yeni iş birlikleri geliştirmeye yönelik görüşmeler eşlik ediyor.