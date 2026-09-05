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Kapadokya'da kanser farkındalığı için balonlu uçuş

05.09.2026 08:27

AA

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Kapadokya'da sıcak hava balonları, rahim ağzı kanserinden korunma ve erken tanının önemine dikkati çekmek için havalandı.

Kapadokya'da kanser farkındalığı için balonlu uçuş
Anadolu Ajansı

Kapadokya'da Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği ile Türk Servikal Patoloji ve Kolposkopi Derneği tarafından Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği'nin desteğiyle etkinlik düzenlendi. 

 

Etkinlik kapsamında hekim ve akademisyenler Nevşehir'in Göreme beldesindeki balon kalkış alanında bir araya geldi.

Kapadokya'da kanser farkındalığı için balonlu uçuş 1
Anadolu Ajansı

Görevlilerce tur için hazırlanan sıcak hava balonlarının sepetlerine, kanserle mücadelede aktif rol oynayan derneklerin pankartları yerleştirildi.

 

Avrupa Jinekolojik Kanser Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Gültekin, gazetecilere, rahim ağzı kanserinin önlenebildiğine dikkati çekmek için etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Kapadokya'da kanser farkındalığı için balonlu uçuş 2
Anadolu Ajansı

Jinekolojik kanserlerde erken tanı konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden Gültekin, şöyle konuştu:

 

“Rahim ağzı kanseri dünyanın önlenebilir tek kanser türü ve bu anlamda Dünya Sağlık Örgütü, aşılama, tarama ile ilgili mükemmel bir program yaptı. Biz de Kapadokya'ya geldik ve HPV'nin Avrupa Kongresi'ni burada yapıyoruz. Kapadokya balonlarla özdeşleşmiş bir yer. Burada bir farkındalık doğurarak diyoruz ki özellikle rahim ağzı kanseri önlenebilir bir kanserdir. Kapadokya'da balonlarla uçacağız. Havada HPV'nin önlenebilir bir kanser olduğunu hep beraber vurgulayacağız.”

 

Kapadokya'da kanser farkındalığı için balonlu uçuş 3
Anadolu Ajansı

Hekim ve akademisyenlerin binişinin ardından gökyüzüne yükselen balonlar yaklaşık bir saat boyunca peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde uçtu.

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