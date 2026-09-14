Karadağ'ın asırlık emaneti Türkiye'de yeniden hayat buldu

Bakan Ersoy, tarihî mirasa sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını sunarak çalışmaya rehberlik eden TÜYEK Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı İlim Heyeti Başkanı Mehmet Emin Maşalı’ya, İlim Heyeti üyeleri Hattat Mehmet Özçay ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin’e teşekkür etti.

Ersoy, baskı maliyetlerini üstlenen İstanbul Valisi Davut Gül’e, süreci yakından takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya’ya ve emeği geçen herkese de teşekkürlerini iletti.