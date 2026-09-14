Karadağ'ın asırlık emaneti Türkiye'de yeniden hayat buldu
14.09.2026 13:09
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tarihî Taşlıcalı Hüseyin Paşa Camii Mushaf-ı Şerifi'nin tıpkıbasımının tamamlandığını duyurdu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karadağlı Müslümanların asırlar boyunca koruduğu Taşlıcalı Hüseyin Paşa Camii Mushaf-ı Şerifi’nin restorasyon ve tıpkıbasım çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Ersoy, “Karadağ İslam Birliğinin talebi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, tarihî Taşlıcalı Hüseyin Paşa Camii Mushaf-ı Şerifi’nin tıpkıbasımını tamamladık.” ifadelerini kullandı.
RESTORE EDİLDİ, DİJİTALLEŞTİRİLDİ VE YENİDEN BASILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla TÜYEK tarafından restore edilen eser, Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığınca dijitalleştirilerek baskıya hazırlandı. Tıpkıbasım, TÜYEK’in koordinasyonunda İstanbul Valiliği tarafından gerçekleştirildi.
İlk nüshası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edilen Mushaf, önümüzdeki günlerde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Karadağ İslam Birliğinin organizasyonuyla Karadağ’a ulaştırılacak.
Bakan Ersoy, tarihî mirasa sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını sunarak çalışmaya rehberlik eden TÜYEK Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı İlim Heyeti Başkanı Mehmet Emin Maşalı’ya, İlim Heyeti üyeleri Hattat Mehmet Özçay ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin’e teşekkür etti.
Ersoy, baskı maliyetlerini üstlenen İstanbul Valisi Davut Gül’e, süreci yakından takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya’ya ve emeği geçen herkese de teşekkürlerini iletti.